В ближайшие пять лет нас ждет еще больше жары и катаклизмов

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Об этом предупредили ученые

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В ближайшие пять лет нас ждут ураганы, наводнения и убийственная жара, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Планету ждут еще более жаркие и экстремальные годы — об этом предупреждают Всемирная метеорологическая организация и Метеобюро Великобритании. Согласно опубликованному пятилетнему прогнозу, с вероятностью 80% уже в ближайшие годы будет побит очередной температурный рекорд. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Эксперты считают почти неизбежным превышение порогового значения глобального потепления в 1,5°C, установленного Парижским соглашением. Более того, впервые появляется реальный, хоть и небольшой, риск, что до конца десятилетия среднегодовая температура на планете превысит опасный уровень в 2°C по сравнению с доиндустриальным периодом.

«Повышение средней глобальной температуры может звучать абстрактно, но на деле это означает более сильные ураганы, наводнения, засухи и смертельные волны жары», — объяснил климатолог Корнелльского университета Натали Маховальд.

Йохан Рокстрем, директор Потсдамского института исследований воздействия на климат, подчеркнул:

«С каждым десятым градусом увеличения температуры мы будем наблюдать все более частые и разрушительные катастрофы — от засух и лесных пожаров до штормов и наводнений».

Прогнозы основаны на более чем 200 компьютерных моделях, запущенных в 10 международных научных центрах. Если десять лет назад вероятность превышения 1,5°C казалась ничтожной (около 1%), то сегодня она достигла 86% — и уже в прошлом году этот рубеж был преодолен по итогам года, хотя формально Парижское соглашение оценивает изменение температуры на горизонте 20 лет.

Сейчас среднее потепление составляет около 1,4°C, но с учетом новых данных, как говорят ученые, «впервые 2 градуса попадают в зону реального риска». Главный специалист Met Office по долгосрочному прогнозированию Адам Скаиф назвал это «шокирующим поворотом».

Арктика, как обычно, реагирует острее всего: она продолжит нагреваться в 3,5 раза быстрее, чем остальной мир. Это приведет к ускоренному таянию льдов и повышению уровня моря.

По мнению исследователей, угрозы глобального потепления становятся все более осязаемыми. Мир приближается к переломным значениям, последствия которых уже невозможно будет игнорировать — от лесных пожаров до массовой гибели людей от жары. Ученые предупреждают: если срочно не принять меры, нас ждет жаркое и опасное будущее.

#климат #жара #планета #катаклизмы

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