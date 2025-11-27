В четвертый раз лучшие в мире

Статьи,Знай наших!
72
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Юные робототехники стали победителями международного турнира

Фото НИШ Алматы-Медеу

Школьники из Алматы доказали, что Казах­стан – лидер мировой образовательной робототехники. На Всемирной олимпиаде FIRST Global Challenge (FGC) в Панама-Сити (США) они стали лучшими, одолев команды из 190 стран. Отметим, что наши робототехники уже четвертый год подряд побеждают на этом турнире. В последние три года казахстанская команда становилась чемпионом мира в Швейцарии, Сингапуре и Греции.

В нынешнюю национальную сборную вошли ученики Назарбаев Интеллектуальной школы Алматы-Медеу: Досымжан Рашат, Илияс Даулет, Алихан Орынбасаров, Мадиар Асетулы и Нурасыл Турсымбаев. Команду подготовили тренеры Дулат Байтуленов, Нурдаулет Досмагамбет и Асылбек Мурзахметов.

– В прошлом году чемпионы были старше: 11-й и 12-й классы, – рассказывает тренер Дулат Байтуленов. – Сейчас мы решили подготовить ребят помладше, чтобы они переняли опыт старших и продолжили победную традицию. Мы собрали ребят из 9-х и 10-х классов, добавили их к старшей команде.

Тренер не ошибся: новенькие быстро учились, заняли третье мес­то на соревнованиях FTC в США среди 256 команд, а также победили все региональные команды на центральноазиатском этапе FGC.

Тема нынешних игр Eco-Equilibrium посвящена экологическому равновесию и сохранению биоразнообразия.

Капитан сборной Мадиар Асет­улы объясняет правила игры: на специальном поле выступают шесть роботов команд, которые делятся на два противоположных альянса. Матч длится две с половиной минуты, и за это время все роботы должны быстро собрать 128 шаров, или biodiversity units, которые означают «элементы жизни».

– Робот должен доставить эти шары игроку – хьюман-плееру (human player), который забросит их в три корзины с емкостью – экосистемы, – объясняет Мадиар. – Важно равномерно распределить их по трем корзинам. Например, в каждую экосистему забросить по девять юнитов. Если баланс сохраняется, команда получает максимальное количество баллов.

Но перед этим, как объясняет капитан, нужно убрать большие шары-барьеры, которые мешают распространению жизни. В каж­дой экосистеме их три, и только очистив все, можно набрать больше баллов. Финальная часть игры, по словам Мадиара, особенно напряженная. В последние 30 секунд роботы должны подняться по канату. Здесь и начинается «битва» роботов: они соперничают, толкаются, пытаются быстрее покорить высоту. Чем выше они поднимаются, тем больше очков получает команда.

– Мы отработали этот момент до автоматизма, чтобы наш робот не только поднимался, но и оставался висеть на веревке до конца матча, – добавил Мадиар.

Но прежде чем поехать на мировые соревнования, наши робототехники готовились в своей школе. Ежедневно после уроков ребята собирались в лаборатории, соорудили тренировочное поле, на котором отрабатывали каждый элемент.

– Мы проводили по 3–4 часа на поле, – продолжает Мадиар. – Я был драйвером команды, то есть управлял роботом. Отрабатывал каждое движение, чтобы быстро доставлять шары хьюман-плееру, им был Нурасыл Турсымбаев.

В свою очередь Нурасыл тренировался точно забрасывать мячи в корзины на расстоянии до пяти метров. По словам игрока, это не просто, ведь нужно учитывать траекторию каждого элемента, и любая ошибка может стоить победы в матче.

Непросто было и собрать робота. Это большая металли­ческая коробка на четырех колесах, которая управляется джойстиком. Мадиар рассказывает, что над техническим решением они работали больше месяца. Всего у команды было четыре версии робота.

– Мы искали наиболее эффективную конструкцию: быструю, устойчивую, многофункциональную, – говорит робототехник. – Сразу отказались от сервомоторов, потому что они хрупкие и ломаются во время матчей. Итоговый вариант получил восемь мощных моторов, которые обеспечивают хорошую скорость и маневренность. Также сделали роботу уникальный задний капюшон, который выполняет сразу три функции: сбор, транспортировку и выброс шаров. Именно за этот инженерный элемент мы получили награду Albert Einstein Award.

Программист команды ­Илияс Даулет говорит, что основой успеха стало надежное управление роботом.

– Я программировал в Android Studio на языке Java, чтобы нашему драйверу было удобно управлять машиной. А для подъема по канату сделал механизм, который помогает роботу быстро захватить веревку. Механизм наматывает веревку на себя, и робот может быстро и безопас­но тянуться вверх, – рассказал Илияс.

Он также добавил в программу уравнение, которое предотвращает перегрев моторов, так как эта проблема была у многих команд. А еще помогал с кодом другим командам, чтобы их роботы, держась на веревках, не падали после окончания матча.

Соревнования длились несколько дней. Как отметил тренер Дулат Байтуленов, сначала наша сборная столкнулась с трудностями: некоторые участники от наплыва команд и многозадачности слегка растерялись, приходилось быстро адаптироваться. Тренеры дали четкую стратегию: играем не в одиночку, а командами. Поэтому наши ребята ходили к участникам из других стран, проверяли их роботов, учили правильно собирать шарики и вели тактические обсуждения. Если возникали технические ошибки, исправляли их на ходу.

– На FGC важно не только выигрывать, но и поддерживать участников из менее подготовленных стран. Казахстан традиционно помогает многим командам из Африки и Азии. Кроме основной, у нас была вспомогательная команда ребят из инженеров, которая помогала основной и другим командам, – сказал Дулат.

Всего наша сборная сыграла 12 матчей. В каждой игре наши юные инженеры выкладывались по полной, собирали шарики и забирались на канат быстрее всех. И баллы росли!

Самым сложным и решающим выдался последний, двенадцатый матч. Как отмечает тренер, сильными соперниками казах­станцев были команды Китая и Венесуэлы.

– По итогу одиннадцати матчей мы стояли на втором месте после Венесуэлы, – продолжает Дулат. – Казахстан был в одном альянсе с командами Вьетнама и Франции. Вместе с ними мы поставили абсолютный рекорд (138 баллов) и взлетели на первое место. Если бы набрали на пять баллов меньше, не смогли бы опередить Венесуэлу.

Между матчами проходили судейские интервью, которые определяли, кто получит высшую награду. И здесь наши школьники достойно выступили, представив робота во всей красе.

– Нам приходилось успевать и на игры, и на интервью, и на помощь другим командам. Но ребята справились блестяще! – улыбается Дулат Байтуленов.

В Панаме команда Казахстана получила сразу две главные награды: Grand Challenge Award – за абсолютное первенство в квалификационных играх и Albert Einstein Award – за выдающееся инженерное мастерство, инновации и командную работу. Алматинские школьники доказали, что четвертая победа на таком турнире – не случайность, а результат системной работы.

– Ребята горели желанием победить, – отмечает тренер. – Я только направлял, а все остальное они делали сами. Мы рады и горды тем, что наши ученики уже четвертый год являются первыми в мире по школьной спортивной робототехнике!

#США #НИШ #робототехника #Панама #First Global Challenge #FGC #Алматы-Медеу

Популярное

Все
Политика здравого смысла
Лисицы вышли к людям
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Звучали стихи о родной земле
Вечно новый мир классики
Сердцу милые мотивы
Срок годности мембраны – четверть века
С газом почти все!
Аварии можно предупредить
Сделать работу сельских акимов эффективной
Перспективы индустриальных парков
Чокан Валиханов – человек-эпоха
Чтобы тайное стало явным
Хоргосский узел модернизируется
Формируется Единый строительный портал
Подключение происходит поэтапно
Чтобы люди не уезжали
Секрет жизненной энергии
Рабочий офис на колесах
Правовая культура формируется через конкретные практики
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Политика здравого смысла
В дополнение к фонендоскопу
Холдинг «Байтерек» становится одним из главных инструментов…
Инженерная наука – основа экологической безопасности страны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]