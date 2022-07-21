Ежегодно в июле в Санкт-Петербурге проходит День Достоевского. Сотрудники музея Достоевского в Семее, единственного в Казахстане, решили не отставать от своих коллег и посвятили русскому писателю, а точнее его произведению «Преступление и наказание», июльские выходные.

День Достоевского был инициирован петербургским комитетом по культуре и проведен впервые 3 июля 2010 года. Родился Федор Достоевский 11 ноября 1821 года. Так почему посвященное ему мероприя­тие проводится в июле? В ноябре устраивать городской праздник некомфортно, и День Достоевского решили приурочить ко времени действия «Преступления и наказания»: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки…» И к написанию романа Достоевский приступил тоже в июле. Поэтому организаторы для удобства решили устраивать День Федора Михайловича в июльские выходные, чтобы больше семейчан и гостей города смогли принять участие в мероприятии.

Неделя Достоевского – это цикл мероприятий, посвященных жизни и творчеству великого русского писателя и приуроченных к 155-летию его бессмертного романа «Преступление и наказание». У знаменитого памятника Шокану Уалиханову и Федору Достоевскому прошла акция «Читаем «Преступление и наказание». В ней приняли участие школьники, студенты и сотрудники музея.

Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского в Семее, официально открытый 7 мая 1971 года и ставший неотъемлемой

частью духовно-культурного облика Казахстана, известен далеко за пределами страны и вошел в чис­ло сакральных объектов Казахстана. Этот деревянный полутораэтажный дом в самом центре Семея, зимой укутанный снегом, а летом погруженный в спокойный шум деревьев, дышит памятью о гениальном писателе и его бессмертных творениях. С этого старого здания и началась история Семипалатинского музея Ф. М. Дос­тоевского. Дом помнит, как в маленьком городке произошли знакомства, переросшие в искреннюю дружбу. Например с Шоканом Уалихановым.

Образованный, думающий, ответственный человек, который находит ответы на многие жизненные вопросы в творчестве Достоевского, – таким видится собирательный образ посетителя музея его сотрудникам. Час­тые гости музея – учащиеся школ, гимназий, лицеев и колледжей, студенты и даже дошколята. Очень интересуются творчеством писателя иностранные туристы.