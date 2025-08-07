В Приаралье по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева поэтапно осуществляется работа по улучшению инфраструктуры и комплексной реновации организаций среднего образования страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Департамента по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской области, текущим летом масштабный ремонт проводится в шести школах в районах области и трех школах в Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz

- Проект реализуется по девяти ключевым направлениям, соответствующим современным образовательным стандартам, - сообщила глава департамента Галия Даулетова. – В рамках реновации проводится капитальный ремонт зданий, оснащение учебных кабинетов современным оборудованием, обновление мебели, модернизация библиотек и столовых, реконструкция или строительство спортивных залов, благоустройство рекреационных зон и общественных пространств, а также внедрение новых систем безопасности.

Сотрудники департамента проводят мониторинг по своевременному завершению ремонтных работ в данных школах и подготовке организаций образования к новому учебному году.

Всего в рамках проекта за 3 года в Кызылординской области обновят 51 школу – 9 школ в 2025 году, 19 - в 2026 году, 23 школы – в 2027 году.