На сцене Государственного театра кукол состоялась премьера экспериментального спектакля «Мен кіммін?»

Постановка, созданная грузинским режиссером Николозом Сабашвили, стала ярким художественным событием, объединившим со­временную театральную эстетику и глубокие философские размышления о природе человека. Спектакль стал результатом творческой коллаборации Государственного театра кукол Алматы и Объединения театров кукол Грузии. Совместная работа подчеркнула стремление театров к международному культурному обмену и расширению художест­венных горизонтов.

Имя Николоза Сабашвили хорошо известно алматинской публике. В 2024 году на сцене театра кукол был поставлен его спектакль «Шинель», созданный по мотивам одноименной повести Гоголя. Постановка, проникнутая духом новаторства, завоевала зрительские симпатии благодаря свежим трактовкам вечных тем классики, которые переосмысливались в парадигме современных духовных ценностей.

– Я люблю Казахстан и, конечно, Алматы. Приезжаю в этот город не первый раз. Мне здесь очень комфортно, с артистами и руководством театра кукол мы давно в дружеских отношениях. Что касается постановки, то она о самоопределении, свободе и о том, что ее ограничивает. Словом, о тех вопросах, которые актуальны в любой точке мира независимо от того, Грузия это или Казахстан, – отметил Николоз Сабашвили.

В спектакле подняты темы, близкие как молодежи, так и взрослой аудитории: одиночество, отсутствие уверенности в себе, ощущение бессмысленности и столкновение с социальным неравенством. Главный герой на протяжении всей истории ищет ответы на фундаментальные экзистенциальные вопросы и в процессе этого внутреннего поиска стремится понять: кто он, кем стал и что придает смысл человеческому существованию. Бросающаяся в глаза размытость индивидуальных черт (не случайно в русском варианте спектакль называется «Без лица») делает драму героя всеобщей, позволяя каждому зрителю соотнести свой собственный жизненный опыт с его духовными исканиями.

В художественном мире постановки нет места готовым ответам и заведомо правильным решениям. Он раскрывается не столько в прямом сценическом действии, сколько в том внутреннем диалоге, который ведет зритель с самим собой. Чем углубленнее эта рефлексия, чем острее эмоциональные переживания, тем яснее становятся параллели с судьбой главного героя и тем выразительнее ощущается самобытность драматических коллизий спектакля.

Особое внимание зрителей привлек экспериментальный сценический язык спектакля. Николозу Сабашвили удалось синтезировать в нем визуальный символизм, изящ­ную пластику и современные кукольные решения. Тесная связь этих компонентов подчеркивает новаторскую природу постановки. Отдельно стоит отметить уникальность кукол, изготовленных специально к премьере. Простые по форме, но при этом необычайно цепляющие и очаровывающие, они усиливали эмоциональное воздействие спектакля и создавали атмосферу тонкого душевного напряжения. Очевидно, что внешняя эффектность отнюдь не являлась целью постановщиков. Напротив, добиваясь лаконичности кукольных образов, они стремились подчеркнуть первородную естественность характеров персонажей, которая в конечном счете и придала постановке особое обаяние.

Поздравляя коллектив и зрителей театра с премьерой, замес­титель руководителя управления культуры Алматы Арман Халбеков особо отметил значение драматического искусства в культурной жизни города. По его словам, театр всегда был и остается пространством творческого взаимообогащения.

– Этот спектакль еще раз подчеркивает стремление театра к международному сотрудничеству и обмену опытом, что идет на пользу всем. Артисты и режиссеры учатся друг у друга, а зрители получают возможность насладиться результатом – смотреть спектакли разных жанров и форм, – подчерк­нул Арман Халбеков.

Он также напомнил зрителям, что в этом году театр кукол отметил свое 90-летие. Юбилейный сезон порадовал алматинцев яркими премьерами и новыми постановками давно полюбившихся спектаклей. Прошедшие мероприятия еще раз подтвердили статус южного мегаполиса как одного из центров мирового кукольного искусства. Особая роль в укреплении международных культурных связей принадлежит ежегодному Almaty Puppet Festival, в дни проведения которого на сцене театра выступают ведущие творческие коллективы из разных стран мира.

Премьера «Мен кіммін?» стала значимым событием юбилейного сезона, предложив публике новый взгляд на возможности современного кукольного искусства. Спектакль наглядно продемонстрировал, какое глубокое эмоциональное впечатление способна произвести на зрителя художественная интерпретация актуальных вопросов времени.

