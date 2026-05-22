Мировая премьера оперы «Аппак – дочь кыпчакская» прошла в Астане

Культура,Театр
Айман Аманжолова
корреспондент

Постановка представлена в День работников культуры и искусства в «Астана Опера» и приурочена к 35-летию Независимости Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

 

Фото: МКИ РК

Новая опера создана по мотивам драмы Габита Мусрепова и посвящена судьбе кыпчакской девушки Аппак. Через ее образ раскрываются темы любви, памяти, войны, мира и духовной стойкости. Произведение соединяет казахское историко-культурное наследие с художественным пространством тюркского и восточного мира.

Постановка отличается масштабным сценическим решением: действие развивается от кыпчакской степи и стойбища до дворцовых залов и морских сцен. В спектакле используются выразительные символические образы – клетка как знак плена и несвободы, орел как символ воли, а цветущая степь в финале как образ жизни, памяти и возрождения. Эти решения усиливают драматургию оперы и помогают раскрыть не только личную судьбу Аппак, но и более широкий мотив духовной стойкости народа.



Музыкальная основа спектакля объединяет классическую оперную школу, степные мотивы и элементы восточной традиции. Особое звучание постановке придают национальные инструменты, хоровые сцены, пластические решения и масштабная сценография.

#культура #Астана #опера #премьера

Популярное

Все
Стал символом свободы и единства
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Интриги Первой лиги
Наступила эра больших игр
Где смех и драма учат не молчать
Интеллектуал эпохи независимости
Поисковики отправились на остров Сахалин
Библиотека нового времени
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Танец, несущий праздник
Поливной сезон проходит штатно
Дело мастера живет
Бегом к своей мечте
Ветераны футбола в 70 и 80 лет сохраняют активность, продолжая выходить на поле
Музей пригласил в путешествие
Завершает работу Международная школа геномики и биоинформатики
Чтобы лето даром не прошло
«…И недаром мы сильны»
Поехали кататься?
Все дело в ассоциации
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Возрождая легендарные породы
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Ключи от квартир и госнаграды вручили деятелям культуры и и…
Танец, несущий праздник
Библиотека нового времени
Где смех и драма учат не молчать

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]