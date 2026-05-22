Мировая премьера оперы «Аппак – дочь кыпчакская» прошла в Астане

Фото: МКИ РК

Новая опера создана по мотивам драмы Габита Мусрепова и посвящена судьбе кыпчакской девушки Аппак. Через ее образ раскрываются темы любви, памяти, войны, мира и духовной стойкости. Произведение соединяет казахское историко-культурное наследие с художественным пространством тюркского и восточного мира.



Постановка отличается масштабным сценическим решением: действие развивается от кыпчакской степи и стойбища до дворцовых залов и морских сцен. В спектакле используются выразительные символические образы – клетка как знак плена и несвободы, орел как символ воли, а цветущая степь в финале как образ жизни, памяти и возрождения. Эти решения усиливают драматургию оперы и помогают раскрыть не только личную судьбу Аппак, но и более широкий мотив духовной стойкости народа.





Музыкальная основа спектакля объединяет классическую оперную школу, степные мотивы и элементы восточной традиции. Особое звучание постановке придают национальные инструменты, хоровые сцены, пластические решения и масштабная сценография.