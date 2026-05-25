Петербургские звезды балета выступят в «Астана Опера»

Культура,Театр
Дана Аменова
специальный корреспондент

Прима-балерина Мария Ильюшкина имеет в репертуаре более тридцати партий

Фото: пресс-служба "Астана Опера"

На сцене Большого зала «Астана Опера» 31 мая в рамках международного фестиваля «Опералия» представят «Лебединое озеро» П. Чайковского, сообщает Kazpravda.kz  

Если музыкальная составляющая вечера уже сама по себе гарантия высочайшего качества, то сюрприз для столичной публики в другом: в главных партиях выступят уже знакомые астанчанам гости – артисты Мариинского театра Мария Ильюшкина (Одетта–Одиллия) и Эван Капитен (принц Зигфрид). Для обоих это второй приезд на фестиваль, в прошлом году они уже покорили столичную публику.

Прима-балерина Мария Ильюшкина имеет в репертуаре более тридцати партий, по признанию критиков, каждый ее выход на сцену становится запоминающимся событием. В «Лебедином озере» ей предстоит исполнить сразу две партии – Одетты и Одиллии, что требует от балерины технического мастерства и полного психологического переключения: от хрупкой и чистой белой лебеди к энергичной и соблазнительной черной.

Артистка в одном из интервью признавалась, что ей помогает музыка Чайковского, «в ней уже заложены все оттенки этих образов. Важно не менять характер, а проживать каждую героиню искренне и по-настоящему в моменте». 

«Вернуться на сцену «Астана Опера», еще и так скоро, большая радость для нас. В прошлый приезд мы отметили высокий уровень артистов, их увлеченность профессией и преданность своему делу. Такая самоотдача всегда вдохновляет!»  сказала артистка. 

Ее партнер по сцене Эван Капитен – француз по рождению, с детства мечтал танцевать в Мариинском театре, и его путь на эту прославленную сцену оказался долгим и тернистым. Он выпускник Балетной школы Парижской национальной оперы и Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа, семь лет проработал в Большом театре Беларуси, где исполнял главные партии в «Спящей красавице», «Дон Кихоте», «Кармен-сюите».

В Мариинском театре дебютировал в июле 2022 года в партии Солора в «Баядерке», и уже с 2023 года стал первым солистом. К слову, именно в дуэте с Марией Ильюшкиной они победили в телепроекте «Большой балет» на канале «Россия-Культура». Тогда они за короткий срок съемок представили шесть разных дуэтов.

О самом «Лебедином озере» можно говорить бесконечно, настоящий триумф пришел к балету в 1895 году, когда Мариус Петипа и Лев Иванов поставили свою версию балета. Именно тогда в партию Одиллии вставили знаменитые 32 фуэте – трюк, который с тех пор стал визитной карточкой балерин во всем мире. Кстати, именно в этой постановке впервые появилась тема лебедей-двойников и сражения героев с судьбой – идеи, которые и сегодня лежат в основе всех классических редакций.

Постановка «Лебединого озера» в редакции Алтынай Асылмуратовой, художественного руководителя балетной труппы театра и народной артистки России, специально создана для того, чтобы позволить всем артистам труппы, от солистов до кордебалета, блистать в безупречных белых актах, дивертисментах и придворных сценах. Именно в извилистых изгибах лебедей и единообразии ансамбля, как не раз отмечали критики, видна та самая «хорошая выучка» и фирменная точность, которые отличают труппу столичного театра. Молодой коллектив сегодня называют «жемчужиной в артистической короне Азии».

Главные достоинства постановки, по мнению критиков, это бережное отношение к канонам Петипа–Иванова, дополненное живым темпераментом молодых исполнителей, масштабность придворных сцен и безупречная синхронность кордебалета. В «Астана Опера» спектакль идет с 2018 года, и за это время побывал на гастролях в Маскате (Оман) и Валенсии (Испания), где также собирал полные залы и заслуживал овации зарубежной публики. 

