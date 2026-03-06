Мало кто знает, что в цент­ре Сарыарки есть Долина курганов. Так ее по аналогии с египетской Долиной царей окрестили казахстанские археологи. Здесь обнаружено большое количество захоронений бронзового века, в которых погребены представители племенной знати. На это указывают внушительные размеры курганов, устройство усыпальниц и найденные в них артефакты.

В советское время раскопки в Шетском районе проводила Центрально-Казахстанская археологическая экспедиция под руководством академика Алькея Маргулана. Сейчас этим занимаются сотрудники Сарыаркинского археологического института и студенты исторического факультета Карагандинского университета им. Е. Букетова. Именно их исследовательская группа под руководством Игоря Кукушкина 12 лет назад обнаружила один из крупнейших могильников бронзового века – Каражартас. Позже его нарекли степной пирамидой и сравнили с пирамидой легендарного фараона Джосера.

Некрополь Каражартас состоит из 41 погребального сооружения в виде оград, самое крупное из которых археологи назвали мавзолеем. До раскопок он был похож на оплывший холм, а потом вскрылась его ступенчато-пирамидальная форма с шестью рядами стен, сооруженных древними строителям из тщательно подобранных камней и облицованных вертикально установленными плитами. Длина каждой из сторон степной пирамиды составила 14 м.

Человеческих останков внут­ри мавзолея ученые не обнаружили. Однако они не исключают, что могила принадлежала представителю племени с высоким социальным статусом. Во время раскопок были найдены ценные артефакты: фрагменты керамических сосудов, бронзовый наконечник стрелы, двулезвийный кинжал и кольцо из золота. Скорее всего, предметов было гораздо больше, но они стали добычей черных копателей. Степная пирамида имела серьезные разрушения, из чего исследователи сделали вывод о ее неоднократном разграблении еще в древности.

«Представляется, что пирамидальность и ступенчатость, а также квадратная в плане форма мавзолеев является исходным признаком архитектурного стиля носителей бегазы-дандыбаевской культуры, – пишут в своей монографии «Каражартас – новый социально-стратифицированный некрополь бегазы-дандыбаевской культуры» ученые Игорь Кукушкин, Алексей Кукушкин и Евгений Дмитриев. – Этот стиль реализовывался на всех исследованных комплексах. Неслучайным видится сосредоточение крупнейших мавзолеев на ограниченной территории. Строительство поистине грандиозных погребальных сооружений возможно лишь при исключительной консолидации человеческих и материальных ресурсов, что могли себе позволить только вожди крупных племенных объе­динений, имеющие огромную власть, статус и богатство».

Нередко в сарыаркинской долине курганов находят захоронения людей, рядом с которыми покоятся лошади. Ученые считают это доказательством развития в эпоху бронзы института военного колесничества. Раскопки показывают, что обычно останки животных располагаются так, будто кони впряжены в повозку, на месте которой располагается погребальная камера. Именно такую картину увидели карагандинские археологи, когда летом 2018 года раскопали захоронение мужчины и женщины в могильнике Табылды. Его сразу же назвали высокостатусным. Почему? Потому что рядом с усопшими обнаружили скелеты двух лошадей, на черепах которых располагались две пары щитковых псалиев (элементов сбруи) с металлическими скобами. Понятно, что колесница была роскошью, и простые члены общины не могли ею владеть.

Подобная находка ждала ученых и на одном из курганов могильника Нураталды-1. Здесь они обнаружили останки не только лошадей, но и людей: одного взрослого и трех детей.

«Двое из умерших, видимо, состояли в близкородственных отношениях и относились к одному военно-аристократическому роду воинов-колесничих, – делают вывод авторы книги «Археологическая карта Шетского района Карагандинской области» Виктор Варфоломеев, Игорь Кукушкин и Адиль Макен. – Их принадлежность к этому сословию доказывается захоронением двух лошадей, уложенных головами на запад между взрослым и детским погребениями. Парность расположения животных свидетельствует о символической колеснице, где ее роль отводилась каменным ящикам».

Символическая роль лошади отмечается и в так называемых курганах «с усами». Это культово-­ритуальные комплексы с захоронениями людей и коней, от которых отходят длинные каменные гряды. Они тянутся строго на восток и оканчиваются круглыми сооружениями, в которых ученые часто обнаруживают следы огня и кости жертвенных животных. К примеру, «усы» кургана Жаманжал имеют длину в 120 м, а каменные выкладки кургана Байгетобе простираются на 220 м. Для чего их сооружали древние жители Центрального Казах­стана,­ доподлинно неизвестно. Ученые предполагают, что это связано с практикой проведения поминальных ритуалов. Возможно, «усы» – это символические лестницы в загробный мир, а лошадь, покоящаяся рядом с хозяином или принесенная в жертву, – его перевозчик.

Надо сказать, что в Шетском районе насчитывается более 200 памятников древности. Это не только могильники и курганы «с усами», а еще каменные изваяния, петроглифы и древние поселения людей. Самые крупные из последних – Аккезен (около 10 га), «Бугулы 1» (около 7 га), Шортандыбулак (около 3 га) – относятся в эпохе бронзы и раннему железному веку. Рядом с некоторыми поселениями исследователи обнаруживают карьеры, где древние металлурги добывали руду открытым способом.

Карагандинские археологи каждый сезон выезжают на полевые исследования в Шетский район. Их стараниями несколько лет назад создан Талдинский историко-археологический парк, объединивший несколько десятков памятников различных периодов – от каменного века до средневековья. Все они отрес­таврированы и находятся под надзором государства. Археологический парк официально стал филиалом областного краеведческого музея.

«Археологическое наследие – материализованная история страны, свидетельство культурного богатства и глубины нацио­нальной исторической памяти, – отмечают карагандинские исследователи. – Его охрана является одним из важнейших направлений глобальной культурной политики».