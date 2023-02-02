В духе лучших традиций

Организатором мероприятия выступила Кызылординская ассоциация корейцев при содейст­вии делового клуба «Тэбак» и АКК-Нетворкинг.

– В первую очередь хочу отметить: мы, казахстанские корейцы, благодарны казахской благодатной земле и народу, что имеем возможность сохранять свою культуру, язык, обычаи и традиции, делиться паттернами добра, которые в нас есть, – говорит председатель ассоциации Елена Ким.

Праздник был наполнен музыкой, песнями, танцами.

– А еще мы представили несколько замечательных традиций, – рассказывает Елена Ким. – Кстати, некоторые казахские традиции схожи с корейскими. Мы провели обряд «Асату», в центре которого был ветеран корейской ассоциации Михаил Данилович Шегай и другие старейшины. А наши дети исполнили обряд «Себэ», поклонились старикам и подарили им подарки.

Ветераны в свою очередь с благими пожеланиями угощали молодежь сладким хлебом, тортом, желали им счастливой жизни на долгие годы.

Новогодний концерт, конечно же, был ярким и красочным. Звучали песни в исполнении Полины Юн, Александра Шегая и Салтанат Акуловой, воспитанники школы танцевального искусства «Алекс» показали народные хореографические миниатюры.

Гостями праздника были руководители этнокультурных объединений области и представители региональной АНК.