В духе лучших традиций

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Наталья Денисова

В Кызылорде корейская диаспора дружно отметила начало Нового года по лунному календарю.

Организатором мероприятия выступила Кызылординская ассоциация корейцев при содейст­вии делового клуба «Тэбак» и АКК-Нетворкинг.

– В первую очередь хочу отметить: мы, казахстанские корейцы, благодарны казахской благодатной земле и народу, что имеем возможность сохранять свою культуру, язык, обычаи и традиции, делиться паттернами добра, которые в нас есть, – говорит председатель ассоциации Елена Ким.

Праздник был наполнен музыкой, песнями, танцами.

– А еще мы представили несколько замечательных традиций, – рассказывает Елена Ким. – Кстати, некоторые казахские традиции схожи с корейскими. Мы провели обряд «Асату», в центре которого был ветеран корейской ассоциации Михаил Данилович Шегай и другие старейшины. А наши дети исполнили обряд «Себэ», поклонились старикам и подарили им подарки.

Ветераны в свою очередь с благими пожеланиями угощали молодежь сладким хлебом, тортом, желали им счастливой жизни на долгие годы.

Новогодний концерт, конечно же, был ярким и красочным. Звучали песни в исполнении Полины Юн, Александра Шегая и Салтанат Акуловой, воспитанники школы танцевального искусства «Алекс» показали народные хореографические миниатюры.

Гостями праздника были руководители этнокультурных объединений области и представители региональной АНК.

#год #новый

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