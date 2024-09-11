В духе мудрых традиций

Организаторами меро­приятия выступили Президентский центр РК и региональный офис ЮНЕСКО в Алматы при поддержке Казахстанской нацио­нальной федерации клубов ЮНЕСКО, НОК РК и структуры «ООН-женщины».

На специальной сессии «Инсайт чемпиона: вдохновение для нового поколения через спорт» известные спортсмены – олимпийский чемпион Серик Сапиев, чемпионка, серебряный и бронзовый призер летних Олимпийских игр Ольга Рыпакова и серебряный призер недавней Олимпиады во Франции Нариман Курбанов поделились своими историями успеха.

В рамках пленарного заседания участники обсудили возможности спорта по укреплению социального единства и созданию инклюзивного общества. Как отметил директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат, выдвинутая 10 лет назад Кыргызстаном идея проведения международных состязаний по традиционным для кочевых народов Центральной Азии видам спорта нашла живой отклик во всем мире. Налицо рост популярности Всемирных игр кочевников, расширение географии участников и увеличение их количества.

– Нынешняя конференция выступает ценной платформой для изучения того, как мы можем использовать спорт для содействия межкультурному взаи­мопониманию и социальной сплоченности в современном мире, – в свою очередь отметил директор регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы, представитель ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Турк­менистане Амир Пирич.

По его словам, важно развивать диалог между различными культурами, и спорт предлагает уникальный путь для достижения этой цели. Молодые люди – это не только будущие хранители нашего культурного наследия, но и послы мира. Поощряя их участие в спортивных состязаниях, особенно в традиционных играх кочевых культур, мы помогаем им развить чувство сопричастности, более глубоко понять многообразие мира.

Председатель 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Симона Мирела Микулеску также поделилась мне­нием о неразрывной связи спорта, молодежи и традиций кочевых цивилизаций.

– 13 декабря 2024 года исполнится три года с момента включения Всемирных игр кочевников в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. ­ В прошлом году на 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята Резолюция о подготовке нового проекта ЮНЕСКО «История кочевых цивилизаций». Молодые люди – не только вершители будущего человечества, но и его настоящее. Это глубоко перекликается с основополагающим учением кочевых традиций, которое укрепляет жизнестойкость и призывает открывать новые горизонты даже в самых сложных обстоятельствах. Культура кочевников учит нас тому, что спорт является движущей силой в жизни человека. К тому же в духе мудрых традиций кочевников спорт открывает прекрас­ную дорогу к само­реализации и достижениям.

По словам советника Президента РК, президента Всемирной федерации клубов и ассоциаций ЮНЕСКО Болата Акчулакова, 5-е Всемирные игры кочевников ярко демонстрируют, как спорт, традиции и культурное наследие могут способствовать воспитанию будущих поколений.

– Казахстан высокого ценит сотрудничество с ЮНЕСКО, – отметила генеральный секретарь Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Жанар Шайменова. – Страна твердо демонстрирует приверженность продвижению высоких стандартов физического образования и воспитания. В прошлом году наша республика впервые возглавила Всемирную федерацию клубов и ассоциаций ­ЮНЕСКО. В настоящее время спорт становится не только методом физической активности, но и мощным инструментом формирования чувства единства у молодых людей из различных культур и социальных групп.

– Спорт – не просто физическая культура, а прежде всего образ жизни, который вырабатывает в человеке дисциплину, волю к победе, целеустремленность и веру в себя, – отметил вице-президент НОК РК Серик Сапиев, призвав молодежь не сдаваться под натиском трудностей, не останавливаться на достигнутом и постоянно самосовершенствоваться.

– Кочевая культура Казахстана передает нам множество ценностей, которые находят свое отражение в спорте. Кочевники всегда знали, как быть выносливым, гибким и сильным, причем как физически, так и ментально. Они умели находить баланс между индивидуальными усилиями и коллективной поддержкой. Эти качества остаются актуальными и в спорте, и в жизни, – в свою очередь отметила Ольга Рыпакова.

Очень познавательным стало выступление призера Парижа-2024 Наримана Курбанова, рассказавшего о развитии массового спорта в Казахстане и конкретно – детских спортивных секций. Также он озвучил предложение о повсеместном обустройстве в школах детских гимнастических залов.

В ходе мероприятия также прозвучали выступления вице-министра туризма и спорта Мираса Тулебаева, заместителя председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической комиссии при Президенте РК Елены Тарасенко, и. о. проректора по науке и международному сотрудничеству Академии физической культуры и массового спорта Алины Тен, и. о. главы офиса Структуры «ООН-женщины» в Казахстане Дины Амришевой, директора телеканала Sport Plus Qazaqstan Аската Жакаева, председателя РОО «Ассамблея жастары» Тимура Джумурбаева.