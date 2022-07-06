В духе времени

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Насихат Оркушпаева

Этнический стиль можно перенести на картины, продемонстрировать в одежде, адаптируя национальные элементы к трендам современности. Убедиться в этом можно было, посетив выставку художника Гульназым Омирзак и модный показ казахских национальных костюмов Folk Fashion Astana в столичном театре «Жастар».

До начала этнодефиле, проводимого накануне Дня столицы, гости вечера ознакомились с работами казахстанского художника Гульназым Омирзак. Было представлено более 15 картин, каждая из которых выполнена в технике бізкесте (филигранная вышивка крючком).

По словам девушки, любовь к творчеству она впитала с молоком матери – мастера народного декоративно-прикладного искусства Калемхан Рахметбайкызы. Равносильный вклад в профессиональное становление рукодельницы внес и ее отец. Рыстанулы Омирзак – известный художник. Именно он заложил в семье идею сохранения древнего казахского искусства, создавая эскизы будущих шедевров. Супруга вышивала по ним сначала сама, позже научила этому мастерству своих дочерей.

– Каждое произведение – не просто плод воображения, это внутреннее состояние, воплощенное в реальность посредством тканевого холста, крючка и нитей разных фактур, цветов, – говорит Гульназым Омирзак. – На создание одной картины уходит в среднем два месяца.

Художник признается: чтобы донести идею до ценителя искусства, недостаточно лишь творческих порывов, нужны терпение и усидчивость. Благодаря этим качествам она соз­дала десятки картин о свободе, любви, семейно-бытовом укладе казахов. Есть в ее коллекции работы, посвященные космонавтике и другим темам.

– Это шедеврально! – восклицают зрители.

Аналогичную фразу после модного показа Folk Fashion Astana произнесла почетный гость вечера – общественный деятель, писатель, автор книг по истории арабских украшений, член правления Совета деловых женщин ОАЭ по культуре Халима Абдулла Рашид. Помимо нее, участниками церемонии открытия стали представители столичного акимата, иностранные гости, президент ОО «Глобальное женское лидерство» Ханзада Балтаева и другие.

– Это мой третий визит в Казахстан, и знаете, что я заметила: культуры наших стран схожи, – отмечает Халима Абдулла Рашид. – И ваш, и наш народы вели кочевой образ жизни. Одни – в степи, другие – в пустыне. Я ювелир в четвертом поколении, наша семья занимается этим искусством в общей сложности 200 лет. Приехав к вам в первый раз, посетила Национальный музей РК. Оказывается, техники, использованные вашими предками в обработке ювелирных изделий, практичес­ки идентичны с теми, что применялись на территории древних ОАЭ. Именно этому вопросу планирую посвятить свою третью книгу.

Халима Абдулла Рашид по достоинству оценила стремление казахстанцев сохранить культурные традиции и обычаи, отметив, что это особенно важно на фоне глобализации нынешних процессов. Главное – адаптировать их под технологии и тренды сегодняшнего дня. Молодому дизайнеру Алтынбеку Ермухану удалось это сделать, вкрапив в каждый национальный костюм, как детский, так и взрослый, нотки новизны, благодаря чему представленные образы зазвучали по-современному.

Хочется верить, что в цент­ре молодежного народного творчества, который предлагают создать в стенах театра «Жастар», будет взращено поколение талантливых авторов, способных сохранить в своих работах философию мудрых предков.

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