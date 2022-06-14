Свежий выпуск
В духе времени
Раушан Шулембаева

Картины и скульптуры, дарящие настроение и душевный комфорт, представила выставка «Алтын бесiк – Волшебный мир детства».

Экспозицию из 80 произведений живописи, графики и скульптуры художников разных поколений организовал Государственный музей искусств им. А. Кастеева и посвятил Году детей в Казахстане. К примеру, Канафия Тельжанов представлен работой «В солнечном краю». С именем этого народного художника СССР и Казахстана час­то упоминают эпитет «первый». Он стал первым профессиональным художником в нашей стране, первым получив академическое образование. Его произведение в начале 1950-х одним из первых (среди казахстанских художников) приобрела Третьяковская галерея в Москве.

Интересна картина Юрия Зайцева «Пионер Нариман». Юрий Антонович, в детстве бывший в подмастерьях у иконописца, из Чебоксар ездил в творческую командировку в Казахстан, где и написал юного пионера.

Несколько слов хочется сказать о работах «В школе» и «Скворечники» одного из выдающихся советских графиков, художника детской книги Алексея Пахомова, тонко понимавшего психологию ребенка. Делая наброски с натуры, он часто изображал ребят, улавливая их пластически интересные движения.

Интересны и эскизы к мульт­фильму «Ходжа Насреддин – строитель» кинорежиссера и аниматора Жакена Даненова, как и эскизы костюмов к балету «Айболит» первого художника ГАТОБ им. Абая Анатолия Ненашева. В 1937-м за макет декораций к опере «Кыз-Жибек» Ненашев удостоился золотой медали на Всемирной выставке декоративных искусств в Париже. Эти эскизные работы словно наполнены запахами и звуками истории, яркими и незабываемыми впечатлениями.

Непринужденной легкостью и изяществом привлекает внимание «Портрет Шарлотты Христиановны Вентцель с детьми Шарлоттой и Екатериной» кисти одного из крупнейших русских портретис­тов второй половины XIX века Ивана Макарова, среди заказчиков которого были члены императорской фамилии. Несмотря на популярность, у него не было выставок, и большинство его работ неизвестны.

О безмятежной радости, которую особенно ярко ощущаешь в детстве, и беззаботной жизни рассказывают работы Уки Ажиева «Дети чабана», Марии Лизогуб «Юность», Алексея Бортникова «Весна пришла», Ивана Стадничука «День начался», Ария Школьного «Вечность», Салихитдина Айтбаева «Мать», Гани Баянова «Утро. Время цветения вишни», Кадырбека Каметова «Детство. Воспоминание», Шаймардана Сариева «Портрет сына Лебиза».

Выставочный ряд продолжили светлые лиричные графики Абылхана Кастеева – «Туристский поход детей. Юннаты», Евгения Сидоркина – «Девочки-уйгурки», иллюст­рации Сахи Романова к сказке «Сорок небылиц». Их графические листы пронизаны спокойствием и искренностью.

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