​​​​​​​В джазе только лучшие

В Алматы состоялся ХХ международный фестиваль «Праздник джаза»

В апреле в крупнейшем культурном мегаполисе страны по традиции звучит джаз. С приходом весны в Алматы врывается ветер перемен, несущий драйв, энергию жизни, новых идей, а также чудесное настроение от буйства красок природы, ароматов цветов и цветущих деревьев. Так в городе создаются самые точные декорации для фестивальных джазовых концертов, имеющих идентичные эмоциональные частоты.

За годы проведения фестиваль проходил на разных концертных площадках: во Дворце школьников, в Большом зале Казахской государственной филармонии им. Жамбыла. В этом году выступ­ления талантливых музыкальных коллективов вновь состоялись на сцене Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац. По словам бессменного организатора международного джазового фестиваля, директора детской джазовой музыкальной школы Тагира Зарипова, зал ТЮЗа обладает отличной акустикой и подходит для того, чтобы проводить там крупнейшие мероприятия в музыкальной жизни города и страны.

Открыло первый фестивальный день джазовое трио Гая Минтуса из Израиля. Фронтмен коллектива – пианист и композитор Гай Минтус родился в Израиле, а сейчас проживает в Нью-Йорке. В своей оригинальной музыке он соединяет разные элементы. Джазовый фортепианный стиль Гарлема сливается в единое целое с индийскими ритмами, еврейскими мелодиями и формирует неповторимый авторский почерк трио.

Представители Франции – постоянные участники фестиваля. Но коллектив Jeremie Ternoy Trio, являющийся неоднократным лау­реатом джазовых конкурсов и фестивалей, выступал в Казахстане впервые. Во второй день фестиваля они преподнесли алматинской публике необычный музыкальный подарок. Симбиоз джаза и рока в коллективе соз­дают талантливый пианист, композитор Жереми Тернуа и его не менее искусные напарники – контрабасист Николя Майо и барабанщик Шарль Дюитшевер.

В третий фестивальный день на алматинскую сцену вышли музыканты из Венгрии. Трио Шарика Петера – один из самых узнаваемых и популярных джазовых коллективов. Кстати, музыкантов радушно приветствовали и в Алматы, ведь венгерский коллектив уже выступал в городе и запомнился оригинальной интерпретацией «Румынских танцев» венгерского композитора, пианиста и музыковеда-фольклориста Белы Бартока. Стоит отметить, что музыканты всегда заботятся, чтобы атмосфера на их концертах была по-настоящему дружеской, полной радости и веселья. Поэтому знакомство новичков с джазом через трио Шарика Петера всегда проходит успешно, мотивируя к дальнейшему изучению этой выдающейся и безграничной по своим возможностям музыки.

В завершающий день фестиваля алматинцы смогли вновь встретиться с нашими отечественными музыкантами-профессионалами: коллективом Steps и Гаухар Саттаровой, квартетом Jazz House и Ирэной Аравиной, а также прекрасным детским джаз-бэндом под управлением Тагира Зарипова. Все они – пос­тоянные участники международных фестивалей, неутомимые исследователи джаза и славные хранители музыкальных традиций Алма-Аты, являвшейся «оазисом» джаза в 70–80-х годах.

Хотелось бы отдельно сказать о достойных продолжателях алматинской джазовой истории, коими являются ребята из оркестра Almaty Youth Jazz Band. Джазовый коллектив зародился в 2001 году при музыкальной школе Дворца школьников города и на сегодняшний день является единственным в Казахстане и Центральной Азии.

– Наши ребята все эти годы представляют страну за рубежом на престижных сценах и фестивалях. Многие выпускники успешно работают в музыкальных коллективах по всей республике, – отметил Тагир Михайлович. – Вчерашние участники сегодня возвращаются уже в качестве преподавателей. Таким образом у нас сохраняется преемственность поколений.

Возвращаясь из зарубежных поездок вместе со своими подопечными, Тагир Зарипов привозит на родину много интересной и полезной учебной музыкальной литературы.

– Это уникальные издания, которые невозможно найти у нас. К сегодняшнему дню я уже шесть-семь учебников перевел с английского на русский язык, – рассказал Тагир Михайлович.

Коллектив Almaty Youth Jazz Band, состоящий из 20 детей в возрасте от 10 до 16 лет, принимает участие в различных мероприятиях города и страны и стал неотъемлемой частью ежегодного международного джазового фес­тиваля. Для учеников школы фестиваль дает возможность не только насладиться живым исполнением композиций, стать свидетелями интересных импровизационных находок, но и принять участие в мастер-классах от приглашенных музыкантов.

В школе учат самому главному – импровизации, это отличает джаз от другой музыки. Ведь, как известно, даже талантливые молодые исполнители не часто могут импровизировать, отходя от нот.

– Джаз – очень умная музыка, далеко не спонтанная. Некоторые не понимают ее. Если же вы научитесь «читать» джаз, он принесет вам колоссальное моральное и духовное удовольствие, – отметила музыкант, композитор, джазовый импровизатор, поэт, педагог по вокалу Ирэна Аравина.

Лично от себя могу добавить: концентрация качественной музыки на международном фес­тивале в Алматы вновь и вновь наводит на мысль, что джаз – это всегда праздник, а человек, слушающий джаз, – счастливчик, который может освободиться от проблем и полностью погрузиться в мир вечного позитива, осознавая, что лучшее только впереди. В этом году «Праздник джаза», как и всегда, запомнился ценителям и знатокам качественной музыки замечательными выступлениями и прекрасными сейшнами от ярких мировых музыкантов.