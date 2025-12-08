В соревнованиях приняли участие 114 спортсменов из 21 страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию триатлона
5–6 декабря в городе Джидда (Королевство Саудовская Аравия) прошел чемпионат Азии по триатлону среди атлетов категрии U17 и U15.
Казахстан на турнире представляли 7 спортсменов:
Нурмухамет Алуа, Шнейдер Калерия, Аида Ким, Шевченко Арсений, Мұрат Әлхам, Шевнин Матвей, Сейтбек Ералы
Результаты по итогам соревнований:
U15 Women
1 место — Нурмухамет Алуа 29:19
2 место — Шнейдер Калерия 29:22
Youth Women
9 место — Аида Ким 30:52
U15 Men
9 место — Сейтбек Ералы 28:25
Youth Men
4 место — Шевченко Арсений 26:57
5 место — Мұрат Әлхам 27:02
7 место — Шевнин Матвей 27:09
Казахстанские атлеты уверенно выступили в Джидде, продемонстрировав высокий уровень подготовки.