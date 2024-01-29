В ЕАЭС будут бороться с «серыми» сертификатами

На первом в новому году заседании Совета ЕЭК казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Сериком Жумангариным подняла ряд актуальных для страны вопросов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт правительства
На пространстве ЕАЭС остро стоит проблема засилья «серых» сертификатов. Документы об оценке соответствия зачастую выдаются с нарушениями процедур или без проведения испытаний, что создает серьезные предпосылки для увеличения контрафактной продукции и негативного влияния на здоровье людей. В 2022 году в Казахстане было отменено действие выданных в других странах 200 «серых» сертификатов, в 2023-ом – уже 300.
Принимая во внимание масштабы и угрозу от создавшейся ситуации, страны-участницы ЕАЭС согласились с необходимостью принятия совместных системных мер. По итогам обсуждения Совет ЕЭК поручил направить на рассмотрение Комиссии сведения о приостановленных сертификатах за 2023 год, выданных на территории Евразийского экономического союза. Для анализа сведений и выработки предложений будет создана рабочая группа высокого уровня. Предложения представят на заседании Совета ЕЭК в мае 2024 года.
Кыргызстан не поддержал вопрос продления до конца 2024 года срока действия тарифной льготы на тростниковый сахар-сырец для нашей страны в объеме 300 тыс. тонн. При этом основные производители сахара в ЕАЭС (РФ и Беларусь) казахстанский запрос поддержали. Вопрос рассмотрят на уровне глав правительств стран ЕАЭС в начале февраля.
В числе принятых решений январского заседания Совета ЕЭК – утверждение плана мероприятий по применению в рамках Евразийского экономического союза единых мер по защите информации, содержащейся в навигационной пломбе. Документ включает комплекс шагов до 2027 года, среди которых разработка общей модели угроз и действий потенциального нарушителя, безопасности информации, а также определение алгоритмов в области криптографической защиты и технических решений.
Напомним, Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок вступило в силу в прошлом году. Пломба обеспечивает контроль целостности перевозок товаров автомобильным и ж/д транспортом. Механизм является одним из элементов единой системы таможенного транзита в Евразийском экономическом союзе.
Совет ЕЭК также принял ряд других решений, направленных на развитие интеграционных процессов в сферах технического и таможенного регулирования, информационного взаимодействия и т.д.