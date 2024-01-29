В ЕАЭС будут бороться с «серыми» сертификатами

Правительство
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На первом в новому году заседании Совета ЕЭК казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Сериком Жумангариным подняла ряд актуальных для страны вопросов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт правительства

Фото: пресс-служба правительства РК

На пространстве ЕАЭС остро стоит проблема засилья «серых» сертификатов. Документы об оценке соответствия зачастую выдаются с нарушениями процедур или без проведения испытаний, что создает серьезные предпосылки для увеличения контрафактной продукции и негативного влияния на здоровье людей. В 2022 году в Казахстане было отменено действие выданных в других странах 200 «серых» сертификатов, в 2023-ом – уже 300. 

Принимая во внимание масштабы и угрозу от создавшейся ситуации, страны-участницы ЕАЭС согласились с необходимостью принятия совместных системных мер. По итогам обсуждения Совет ЕЭК поручил направить на рассмотрение Комиссии сведения о приостановленных сертификатах за 2023 год, выданных на территории Евразийского экономического союза. Для анализа сведений и выработки предложений будет создана рабочая группа высокого уровня. Предложения представят на заседании Совета ЕЭК в мае 2024 года.

Кыргызстан не поддержал вопрос продления до конца 2024 года срока действия тарифной льготы на тростниковый сахар-сырец для нашей страны в объеме 300 тыс. тонн. При этом основные производители сахара в ЕАЭС (РФ и Беларусь) казахстанский запрос поддержали. Вопрос рассмотрят на уровне глав правительств стран ЕАЭС в начале февраля. 

В числе принятых решений январского заседания Совета ЕЭК – утверждение плана мероприятий по применению в рамках Евразийского экономического союза единых мер по защите информации, содержащейся в навигационной пломбе. Документ включает комплекс шагов до 2027 года, среди которых разработка общей модели угроз и действий потенциального нарушителя, безопасности информации, а также определение алгоритмов в области криптографической защиты и технических решений. 

Напомним, Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок вступило в силу в прошлом году. Пломба обеспечивает контроль целостности перевозок товаров автомобильным и ж/д транспортом. Механизм является одним из элементов единой системы таможенного транзита в Евразийском экономическом союзе. 

Совет ЕЭК также принял ряд других решений, направленных на развитие интеграционных процессов в сферах технического и таможенного регулирования, информационного взаимодействия и т.д.

#Правительство #ЕЭК #серые сертификаты

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