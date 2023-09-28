В ЕАЭС продлили действие порога беспошлинного ввоза товаров для физлиц в 1000 евро

В ЕАЭС продлили до апреля 2024 года действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ЕЭК .

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До 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

В случае если стоимость товаров превышает эту сумму, или их вес составляет более 31 кг, нужно будет заплатить пошлину:

– для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, – 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг в части превышения норм;

– для товаров, ввозимых багажом, – 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

Напомним, порог временно был повышен в 2022 году, чтобы поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах. В марте его действие было продлено до 1 октября текущего года.

Ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

Порог беспошлинного ввоза на самолете сохраняется на уровне 10 тысяч евро и 50 кг.

Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября этого года.