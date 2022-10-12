Фото: КГД
Общество
€1000 и 31 кг: продлены пороги беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

До апреля 2023 года продлено действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Решением совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 года действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования продлено до 1 апреля 2023 года.

До этого срока порог беспошлинного ввоза применяется в отношении товаров для личного пользования стоимостью, не превышающей 1000 евро, и весом не более 31 кг:

- доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях;

- ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта отличными от воздушного или в пешем порядке.

«В указанный период товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, в пределах 1000 евро и 31 кг не подлежат обложению таможенными платежами», – добавили в КГД.

Решение вступило в силу 10 октября 2022 года.

 

Популярное

Все
В Казахстане предлагают применять принудительный труд в качестве административного наказания
В Кызылорде из-за невнимательности чиновников бизнес-леди оштрафовали на 600 тыс. тенге
Модницам на заметку
Овощи круглый год
Ориентир – Новый Казахстан
На земле отцов
Развитие госуправления: промежуточные итоги и необходимые реформы
Кто отправится в Глазго
Старая сказка на новый лад
Многое нужно наверстать
Принципиальный шаг в новую эпоху
В условиях высоких инфляционных ожиданий
Расширяются связи
Суд да дело
Из-за аварии на скважине водозабора больше недели без воды оставался крупный жилой массив близ Алматы
Время решительных мер
Тариф для ускорения
Крупнейшая в Центральной Азии
Сломанные судьбы
В Семее матери детей-инвалидов обратились к министру здравоохранения Ажар Гиният с просьбой оказать содействие в получении медицинской помощи
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
Указ Президента Республики Казахстан
В чем заключена сила Казахстана, объяснил президент Токаев
Указ Президента Республики Казахстан
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
СВМДА: вызовы и перспективы трансформации
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Токаев посетил гимназию имени Абая для одаренных детей в Павлодаре
Токаев: Я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 октября
Общество
Свыше 11 тыс. граждан с ограниченными возможностями получат…
Общество
Питание костанайских дошколят подорожало на 14% – примерно …
Общество
Какие вопросы найдут свое отражение в обновленном Законе РК…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]