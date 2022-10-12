€1000 и 31 кг: продлены пороги беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

До апреля 2023 года продлено действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Решением совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 года действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования продлено до 1 апреля 2023 года.

До этого срока порог беспошлинного ввоза применяется в отношении товаров для личного пользования стоимостью, не превышающей 1000 евро, и весом не более 31 кг:

- доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях;

- ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта отличными от воздушного или в пешем порядке.

«В указанный период товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, в пределах 1000 евро и 31 кг не подлежат обложению таможенными платежами», – добавили в КГД.

Решение вступило в силу 10 октября 2022 года.