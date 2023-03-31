Страны ЕАЭС продлили для физлиц беспошлинный ввоз товаров в 1000 евро

Фото: kgd.gov.kz

До 1 октября текущего года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии отмечено, что эти нормы касаются товаров, перемещаемых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

Также совет ЕЭК принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза тростникового сахара-сырца в период по 31 декабря 2023 года.

«От ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Республику Беларусь в объеме не более 100 тысяч тонн, в Республику Казахстан – в объеме не более 350 тысяч тонн, в Кыргызскую Республику – в объеме не более 50 тысяч тонн и в Российскую Федерацию – в объеме не более 100 тысяч тонн», – говорится в сообщении.