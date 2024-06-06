В год своего 100-летия фронтовик Курмат Рахимов отправился в родной Курчумский район

Полицейские со всей ответственностью отнеслись к словам аксакала. При въезде в село его приветствовали общественность, молодежь. В программу поездки вошли встреча с учащимися только что открытого кадетского класса в Курчумской школе, Урок мужества, классные часы со старшими подростками, общение с сотрудниками полиции…

– В ходе Урока мужества Курмат Рахимович поделился воспоминаниями военных лет, – рассказал председатель областного Совета ветеранов органов внут­ренних дел и Национальной гвардии Нурлыбек Удербаев. – Рассказал о буднях службы в советской милиции, о своем творческом пути.

Как заметил в разговоре с детьми аксакал, патриотизм, без которого невозможно служение родной стране, требует работы над собой и готовности выполнить свой долг, когда пробьет час. Ветеран вручил сельской школе необходимую для учебы технику и свою книгу. В свою очередь от школьников убеленный сединами офицер получил портрет, нарисованный в трогательной детской манере. Кроме того, Курмат Рахимович передал землякам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, денежные средства. Также он поддержал деньгами юную Шырын Манапову – чемпионку турнира Азии по боксу.

– Аксакал с неподдельным интересом разглядывал улицы Курчума, – сказал председатель Совета ветеранов. – Вспоминал, сравнивал, отмечал изменения. По его словам, любовь к родному краю трудно описать. Это чувство, которое всегда живет в душе, в сердце, и ничто не может его погасить.

В июне Курмат Рахимович отметит свое 100-летие. Он родился в 1924 году в ауле Кызылтас Курчумского района. До войны успел поработать на руднике «Ленинск». В августе 1942-го ушел на фронт, участвовал в освобождении Литовской, Белорусской рес­публик, во взятии Кенигсберга в составе 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. День Победы встретил в Кенигсберге. После войны окончил военное училище в Каменец-Подольске, служил в пограничных частях.

После демобилизации приехал в Усть-Каменогорск в 1955 году, был заместителем начальника областного управления внутренних дел. Имеет такие боевые наг­рады, как орден Отечественной войны II степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За отвагу», «За победу над Германией», множественные юбилейные награды.