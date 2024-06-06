В год своего 100-летия фронтовик Курмат Рахимов отправился в родной Курчумский район
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
В 1942 году отсюда, из Курчума (в то время Кумашкино), Курмата призвали на фронт 17-летним пареньком. И всю жизнь курчумская земля остается для него притягательной, любимой. В последний раз ветеран был здесь 14 лет назад. Поэтому в юбилейный год полковник МВД в отставке Курмат Рахимович попросил у департамента полиции помощи, чтобы съездить на малую родину. Пожилому человеку захотелось вновь подышать степным воздухом, пообщаться с земляками.