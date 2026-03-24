В горах Алматинской области всю ночь искали семью из четырех человек

Происшествия
134

В Енбекшиказахском районе Алматинской области прошла ночная спасательная операция - семья из четырех человек, пропавшая в горах была найдена, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС

По данным экстренных служб, двое взрослых и двое детей выехали на автомобиле с зоны отдыха близ поселка Шонжы в сторону Алматы, однако перестали выходить на связь.

На поиски пропавших были направлены спасатели Алматинской области и сотрудники отряда «Барыс». Операция продолжалась всю ночь. Ситуация осложнялась отсутствием связи - телефон главы семьи был отключен, а также сложной снежной обстановкой в горной местности.

В ходе поисков спасатели отрабатывали биллинг мобильного телефона и обследовали территорию в районе Бартогайского водохранилища. В результате около 5 часов утра семья была обнаружена на плато Ассы. Их внедорожник оказался застрявшим в снегу.

«Спасатели провели поисковые работы в сложных погодных условиях. Пропавшая семья была обнаружена в районе плато Ассы, где автомобиль застрял в снежной массе. Убедившись, что медицинская помощь не требуется, специалисты эвакуировали транспортное средство на безопасный участок дороги. Ситуация завершилась благополучно», — сообщили в МЧС РК.

После осмотра установлено, что ни взрослые, ни дети не нуждаются в медицинской помощи. Спасатели отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги.

#пропажа #Алматы #ЧП

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]