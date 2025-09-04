собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Из двух туристов, отправившихся на восхождение на пик Сайрамский, спасти удалось только одного, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Туркестанской области

1 сентября на пульт 112 областного ДЧС поступило сообщение от родственника о пропаже двух молодых людей 1996 и 1997 г.р., которые 31 августа выехали из Шымкента в горы и не вернулись. После поступления обращения незамедлительно были начаты поисково-спасательные мероприятия.

Поисковые работы проводились в районе пика Сайрамсу на высоте около 2 200 метров над уровнем моря, на территории национального природного парка «Сайрам-Угам», в 8 км от села Қасқасу.

Поисково-спасательные работы проводились в условиях труднодоступной и опасной горной местности. В ходе операции в районе перевала «Игры доброй воли» спасатели МЧС установили голосовой контакт с одним из туристов. По его сообщению, второй участник - гражданин Республики Узбекстан 1996 г.р. сорвался в ущелье и получил смертельные травмы.

Из-за сложного рельефа и скальной местности вертолет не смог приблизиться к месту происшествия, и спасательная группа продолжила движение пешим порядком.

По инициативе спасателей с базы в Шымкенте были доставлены пятеро профессиональных альпинистов Федерации альпинизма Казахстана, которые совместно со спасателями продолжили поиски и организацию эвакуации. Альпинисты, используя специальное снаряжение, поднялись по скалам и обнаружили одного выжившего туриста, а также тело погибшего. Пострадавший и тело были транспортированы вниз.

Спасенного эвакуировали на лошади к подножию горы, где его ожидали родственники. Тело погибшего также было спущено и передано сотрудникам полиции.

Всего в спасательной операции были задействованы 18 человек личного состава и 5 единиц техники МЧС, лесного хозяйства, подразделения полиции, альпинисты Федерации альпинизма Казахстана, а также беспилотные летательные аппараты и вертолет «Казавиаспас» МЧС.