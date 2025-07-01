- Введение «социальных норм потребления» показывает эффективность применения новых подходов по стимулированию потребителей более бережно относиться к использованию услуг водоснабжения за счет утвержденных дифференцированных тарифов в зависимости от уровня норм потребления коммунальных услуг, а также за счет получения дополнительного дохода, который позволит проводить ремонтные работы, что в свою очередь обеспечит снижение износа инженерной инфраструктуры и, соответственно, улучшит качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг, - отметил спикер.

По его словам, к концу 2024 года в городах, где введены дифференцированные тарифы в рамках социальных норм потребления, зафиксировано снижение водопотребления на 8%, а также рост уровня установки приборов учета на 4%.

Дифференцированный тариф, который содействует внедрению культуры рационального потребления в стране, позволил добиться экономии 1,6 млн кубометров воды, что равно годовому потреблению города Лисаковска.

Вице-министр напомнил, что в сфере водоснабжения предусмотрено применение четырехуровнего тарифа в зависимости от лимита потребления, где экономические затраты распределены следующим образом:

1 группа – потребление до 3 м3 - применяется действующий тариф;

2 группа – потребление от 3 до 5 м3 - тариф выше на 20% от действующего;

3 группа – 5-10 м3 - тариф выше на 50%;

4 группа – свыше 10 м3 - тариф выше на 100%.

На сегодня, в результате внедрения данных норм, в сфере водоснабжения пересмотрены уровни тарифов 61 субъекта естественных монополий по всей стране.