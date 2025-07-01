Об этом на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев, сообщает Kazpravda.kz
- Введение «социальных норм потребления» показывает эффективность применения новых подходов по стимулированию потребителей более бережно относиться к использованию услуг водоснабжения за счет утвержденных дифференцированных тарифов в зависимости от уровня норм потребления коммунальных услуг, а также за счет получения дополнительного дохода, который позволит проводить ремонтные работы, что в свою очередь обеспечит снижение износа инженерной инфраструктуры и, соответственно, улучшит качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг, - отметил спикер.
По его словам, к концу 2024 года в городах, где введены дифференцированные тарифы в рамках социальных норм потребления, зафиксировано снижение водопотребления на 8%, а также рост уровня установки приборов учета на 4%.
Дифференцированный тариф, который содействует внедрению культуры рационального потребления в стране, позволил добиться экономии 1,6 млн кубометров воды, что равно годовому потреблению города Лисаковска.
Вице-министр напомнил, что в сфере водоснабжения предусмотрено применение четырехуровнего тарифа в зависимости от лимита потребления, где экономические затраты распределены следующим образом:
- 1 группа – потребление до 3 м3 - применяется действующий тариф;
- 2 группа – потребление от 3 до 5 м3 - тариф выше на 20% от действующего;
- 3 группа – 5-10 м3 - тариф выше на 50%;
- 4 группа – свыше 10 м3 - тариф выше на 100%.
На сегодня, в результате внедрения данных норм, в сфере водоснабжения пересмотрены уровни тарифов 61 субъекта естественных монополий по всей стране.