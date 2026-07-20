В Индии запустили первый водородный поезд

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Поезд будет курсировать между городами Джинд и Сонепат штата Харьяна, который граничит со столичным округом Дели. Планируется два рейса в день, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Максимальная скорость достигает 75 километров в час. Поезд оснастили водородной силовой установкой на топливных элементах мощностью 1 200 киловатт.

В заявлении правительства отмечается, что проект объединяет технологию водородной силовой установки с инфраструктурой, предназначенной для хранения водорода, а также заправки и обслуживания поезда.

Во время работы водородных поездов в качестве побочных продуктов образуются только тепло и водяной пар. Эта технология считается более экологичной альтернативой традиционным дизельным локомотивам. Поезд спроектировали, разработали и произвели в Индии.

Сейчас в мире не так много стран, использующих такие поезда. Индия присоединилась к Германии, Японии, Китаю и Соединенным Штатам.