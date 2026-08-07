Платья, украшения и туфли из «Дьявол носит Prada-2» продадут на аукционе

Кино,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Все вырученные средства будут направлены в Комитет по защите журналистов и Совет модельеров Америки

Фото: report.az

Аукционный дом Christie’s проведет благотворительный аукцион, на котором выставит костюмы, обувь, украшения и аксессуары, использованные в фильме «Дьявол носит Prada-2». Торги пройдут с 1 по 15 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mixnews.lv

Как пишет Vogue, среди лотов - жакет с бахромой от Dries Van Noten, который носила героиня Мерил Стрип (Миранда Пристли), платье Gabriela Hearst, в котором снималась Энн Хэтэуэй, а также вещи от Dolce & Gabbana, появившиеся в одной из ключевых сцен фильма.

На аукцион также выставят черное платье Bad Binch TongTong с перьями, которое Леди Гага носила в клипе на песню Runway, ставшую саундтреком к фильму, платиновый браслет Tiffany & Co. Elsa Peretti Bone Cuff с бриллиантами, который носила героиня Эмили Блант, прототип туфель Valentino Rockstud, появившихся в тизер-трейлере, и черно-белый блейзер Schiaparelli, который носит Миранда Пристли.

Все вырученные средства будут направлены в Комитет по защите журналистов и Совет модельеров Америки. По словам генерального директора Christie’s Бонни Бреннан, выбор благотворительных организаций не случаен.

«Журналистика и мода - это два вида искусства, и сегодня защита журналистов особенно важна», - отметила она.

Публичная выставка лотов пройдет с 8 по 13 сентября в штаб-квартире Christie’s на Рокфеллер-плаза в Нью-Йорке во время Недели моды.

Фильм «Дьявол носит Prada-2» вышел в зарубежный прокат 1 мая 2026 года. По сюжету Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), становится редактором отдела статей журнала Runway и вновь встречается со своей бывшей начальницей Мирандой Пристли, которую играет Мерил Стрип. В фильме также снялись Эмили Блант, Стэнли Туччи и Симона Эшли.

#фильм #украшения #аукцион #костюмы

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