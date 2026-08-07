В Новой Зеландии выпал снег впервые за 15 лет

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Резкое похолодание в стране связано с приходом антарктического холодного фронта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«В Веллингтоне впервые за 15 лет выпал снег, а на Южном острове страны снег покрыл Данидин и Крайстчерч», — указано в материале.

В столице Веллингтоне снегопад вызвал положительную реакцию жителей.

Большая часть страны во вторник утром столкнулась с минусовыми температурами, заморозками, снегом, градом и сильным холодным ветром. В среду неблагоприятные погодные условия сохранились: в трех районах Южного острова температура опустилась до –9 градусов. Из-за непогоды были закрыты некоторые автомагистрали.

Газета Daily Mail в марте сообщила, что в пустыне Сахара в седьмой раз за 40 лет выпал снег. Отмечалось, что снегопад наблюдался в городе Айн-Сефра. До 2016 года снег там фиксировали в 1979 году, но за последние годы явление стало более частым.