Ученик устроил стрельбу в школе в Таиланде

Он застрелил двух учителей и ранил 15 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ученик, застреливший в средней школе в Таиланде двух учителей и ранивший еще 15 человек, мертв, сообщила в пятницу газета "Кхаосот".

«Ученик, подозреваемый в стрельбе в средней школе Тхепсирин в Нонтхабури, мертв. По предварительной информации полиции, он покончил с собой в одном из учебных классов», - сообщает издание.

По информации полиции, ученик, устроивший стрельбу, убил двоих учителей и ранил 15 человек, один из которых находится в критическом состоянии, говорится в информации.

Телеканал Thai PBS сообщает, что, по данным школы, стрелявший был учеником 9 класса. Он произвел несколько десятков выстрелов на территории школы.

Средняя школа Тхепсирин, расположенная на территории провинции Нонтхабури в пригороде столицы Таиланда Бангкока, известна как одна из лучших в стране по подготовке учеников к поступлению в вузы. В ней учатся с 7 по 12 класс.

По последним данным, число жертв стрельбы в школе в пригороде Бангкока выросло до семи, передает государственный телеканал Thai PBS.

«Управление полиции провинции Нонтхабури подтвердило, что в результате стрельбы в средней школе Тхепсирин погибли семь человек (трое учителей, трое учеников и стрелявший)», — говорится в сообщении.

Кроме того, два человека получили тяжелые ранения, еще 15 — более легкие.