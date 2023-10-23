В интересах общества

Свежий выпуск
58
Рустем Алиев

В Астане прошел ХI Гражданский форум Казахстана, на который прибыли свыше 600 делегатов со всех регионов страны.

Представители гражданского сектора, НПО, государственных органов и международных организаций, общественные деятели и авторитетные эксперты обсудили более пятидесяти волную­щих общество тем, связанных с повышением качества жизни населения, а затем представили свои рекомендации. Основными темами сессий форума стали инклюзия, экология, жилищная реформа, кадровые проблемы, борьба с вредными привычками у молодежи (курение, алкоголь, наркотики, буллинг, кибербуллинг), а также вопросы финансовой устойчивости НПО.

– Одним из важнейших достижений независимости является профессиональное, активное и независимое сообщество неправительственных организаций. Их деятельность все эти годы находится в поле зрения нашего государства, поэтому глубоко символично, что нынешний Гражданский форум прошел в канун празднования Дня Респуб­лики, – отметил вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Особенность XI Гражданского форума в том, что главный диалог между властью и обществом начался задолго до его открытия. С мая во всех регионах прошли областные гражданские форумы, их участники обсудили десятки актуальных вопросов – от совершенствования механизмов общественного контроля до решения проблем социальной сферы, цифровизации, систем образования и здравоохранения.

Республиканский форум стал кульминацией этих встреч. В преддверии его по традиции первые руководители – минист­ры труда и социальной защиты населения, экологии и природных ресурсов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК – встретились с представителями гражданского общества.

По словам Данияра Кадирова, в ходе работы Гражданского форума поступило свыше тысячи рекомендаций. На повестке – внесение изменений и дополнений в Концепцию развития гражданского общества.

– Сегодня гражданский сектор стал реальной движущей силой, способной не только решать проблемы отдельных категорий граждан, но и быть равноправным партнером государству в принятии им решений на всех уровнях госуправления, во всех сферах жизнедеятельности, – считает президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

Гражданский сектор сегодня – это около 2 млн волонтеров, более миллиона услуг ежегодно, 11 тыс. кандидатов и докторов наук в штате и привлеченных в работу НПО, 17 500 экспертов в различных социальных проектах. По экспертной оценке, доля от услуг, оказываемых нашими НПО, в ВВП страны составляет до 5%.

В рамках форума впервые состоялось награждение почетным званием в сфере благотворительности, а также прошла выставка социальных проектов НПО «Азаматтық бастама аумағы».

#Астана #гражданский форум

Популярное

Все
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
На 4-х Азиатских параиграх атлеты разыграют 564 комплекта наград
Дубль Еркебулана Нургалиева принес досрочное чемпионство футбольному клубу «Елимай» в Первой лиге
В Астане наградили победителей VII Абаевских чтений
По девять лет и миллиарды в придачу
«Барсы» одолели «леопардов»
Современное рабство
Казахстанская команда по робототехнике лучшая в мире
Парадоксы мегаполиса
Гранты есть, нет идей
Чтобы построить водопровод нужен режим ЧС
Девять лет пустых обещаний
Нет прививки? Привет, корь!
Школам не хватает учеников
Двое малышей погибли после травли клопов в Актау
"Акиматы взяли за правило" – Смаилов возмутился переносами сроков и отказом от инвестпроектов
Откроется еще одно консульство
Александр Бублик стал чемпионом турнира ATP 250 в Антверпене
Токаев назначил послов Казахстана в ряде стран
"Барыс" на выезде одержал победу над "Куньлунем"
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Спорт споткнулся о тендер?
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
Предъявите паспорт, гражданин!
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Впереди – турниры в Испании
А ведь могли решить на месте
Яблоневый сад превратили в наркоплантацию в Алматинской области
Как селу прокормить страну
Трудовая миграция: плюсы и минусы
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
Полицейская машина с нарушителем опрокинулась в кювет в Костанайской области
Казахский язык вернули в программу вуза в Париже
Названа предварительная причина смерти мобилографа "Ирины Кайратовны"
Экзоты под пленкой
Гектары просят влаги
Всегда думать о других
Уборку снега из будущего оплатил акимат в Павлодарской области
В прокат выходит полнометражный комедийный фильм «Келінжан-2»
Алексею не было равных
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)

Читайте также

Гвардеец завоевал серебро на Всемирных играх
Законы для народа
Точка отсчета
Колеса для Айболитов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]