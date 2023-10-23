В интересах общества

Представители гражданского сектора, НПО, государственных органов и международных организаций, общественные деятели и авторитетные эксперты обсудили более пятидесяти волную­щих общество тем, связанных с повышением качества жизни населения, а затем представили свои рекомендации. Основными темами сессий форума стали инклюзия, экология, жилищная реформа, кадровые проблемы, борьба с вредными привычками у молодежи (курение, алкоголь, наркотики, буллинг, кибербуллинг), а также вопросы финансовой устойчивости НПО.

– Одним из важнейших достижений независимости является профессиональное, активное и независимое сообщество неправительственных организаций. Их деятельность все эти годы находится в поле зрения нашего государства, поэтому глубоко символично, что нынешний Гражданский форум прошел в канун празднования Дня Респуб­лики, – отметил вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Особенность XI Гражданского форума в том, что главный диалог между властью и обществом начался задолго до его открытия. С мая во всех регионах прошли областные гражданские форумы, их участники обсудили десятки актуальных вопросов – от совершенствования механизмов общественного контроля до решения проблем социальной сферы, цифровизации, систем образования и здравоохранения.

Республиканский форум стал кульминацией этих встреч. В преддверии его по традиции первые руководители – минист­ры труда и социальной защиты населения, экологии и природных ресурсов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК – встретились с представителями гражданского общества.

По словам Данияра Кадирова, в ходе работы Гражданского форума поступило свыше тысячи рекомендаций. На повестке – внесение изменений и дополнений в Концепцию развития гражданского общества.

– Сегодня гражданский сектор стал реальной движущей силой, способной не только решать проблемы отдельных категорий граждан, но и быть равноправным партнером государству в принятии им решений на всех уровнях госуправления, во всех сферах жизнедеятельности, – считает президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

Гражданский сектор сегодня – это около 2 млн волонтеров, более миллиона услуг ежегодно, 11 тыс. кандидатов и докторов наук в штате и привлеченных в работу НПО, 17 500 экспертов в различных социальных проектах. По экспертной оценке, доля от услуг, оказываемых нашими НПО, в ВВП страны составляет до 5%.

В рамках форума впервые состоялось награждение почетным званием в сфере благотворительности, а также прошла выставка социальных проектов НПО «Азаматтық бастама аумағы».