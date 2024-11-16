В истории не должно быть «белых пятен»

В работе конференции приняли участие известные отечественные ученые, которые выступили с докладами по следующим темам: «Будущие задачи научных центров», «Обязанности исторического востоковедения в Казахстане», «Ценность рукописей и редких книг для национальной истории», «Вопросы использования арабско-персидских источников в обучении истории Казахстана в вузах», «Чингисоведение и Джучиведение в современной историографии».

– В нашей истории достаточно «белых пятен». В зарубежных архивах хранится еще множество неисследованных документов о Казахстане. Очень важно их изучать, а после и внедрять в науку. Сегодня у нас появилась возможность беспристрастного и честного изучения нашей истории. Об этом всегда говорит и Глава государства Касым-Жомарт Токаев, подчеркивая, что историческим событиям, определившим судьбу нашего народа, необходимо дать должную оценку, – сказал ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков.

По словам председателя совета директоров ЕНУ Жаксыбека Кулекеева, исследовать средневековую историю Казахстана трудно. Для этого нужно изучать и переводить множество рукописей, которые находятся за пределами нашего государства. А для этого, в свою очередь, необходимо привлекать специалистов, владеющих персидским, арабским, древнетюркским и чагатайскими языками.

– Основная цель нашего мероприятия – обсудить проблемы исследования и осмысления отечественной истории, внести предложения о совершенствовании анализа исторических источников по средневековому Казахстану, их подлинности и последовательности, – отмечает декан исторического факультета Евразийского национального университета Омирбай Бекмагамбетов.

По общему мнению участников форума, изучение истории средневековья Казахстана – стратегическое научное направление. Благодаря государственным программам «Культурное наследие» и «Архив-2025» отечественным ученым уже удалось выявить и изучить большое количество письменных источников, напрямую связанных с историей нашей страны.

– Казахстанские специалисты выезжали во многие зарубежные страны и привезли недостающие письменные источники, – говорит директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков. – Наш центр в рамках программы «Архив-2025» обнаружил около 150 важных рукописей, на основе которых был издан каталог, ставший хорошим исследовательским инструментом для ученого сообщества.

По его словам, создаваемый на базе ЕНУ Научный центр средневековой истории очень важен для независимого Казахстана. Обязательным условием его дея­тельности нужно определить обучение специалистов арабскому, персидскому, чагатайскому и другим языкам. Крайне важна систематизация древних рукописей, карт и других документов в одном общем фонде. Для популяризации нашей истории также необходимо применять элементы креативной индустрии, к примеру, создавать полнометражные художест­венные фильмы и другой популярный контент.