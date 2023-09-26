В каких регионах к празднику пожилых людей выплатят единовременную матпомощь

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В ряде регионов Казахстана ко Дню пожилых людей будет оказана единовременная материальная помощь, передает Kazpravda.kz.

"Ко Дню пожилых людей (1 октября) в Астане, в Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областях, областях Жетысу и Улытау, а также ко Дню Республики (25 октября) в Акмолинской и Павлодарской областях будет оказана единовременная материальная помощь лицам старшего поколения в размере от 2 до 10 МРП с охватом более 234 тыс. человек на сумму около 1,9 млрд тенге", - сообщили в Минтруда.

В министерстве отметили, что с начала года с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса на социальную поддержку пожилых граждан было направлено около 4,6 млрд тенге, в том числе на обеспечение лекарством, топливом, предоставление льготного проезда на общественном транспорте, предоставление санаторно-курортного лечения и др.