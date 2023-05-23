В каких регионах Казахстана подорожал фастфуд

В Казахстане стоимость услуг фастфудов подорожала на 0,4% за месяц и на 15,9% - за год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat .

Фото: Kazpravda.kz

Так, за месяц цены значительно выросли в Северо-Казахстанской области – на 5,7%.

В тройке по росту цен также оказались Жамбылская область (4%) и область Жетысу (2,2%).

За год сильнее всего ощутили рост цен жители Западно-Казахстанской (47,2%) и Северо-Казахстанской (44,4%) областей, города Шымкент (37,9%), а также Атырауской (33,8%) и Жамбылской (33,7%) областей.

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Туркестанской (6,4%) и Кызылординской (6,3%) областях.