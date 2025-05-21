Мероприятие было посвящено актуализации подходов к мобилизации войск в современных условиях, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Цель сборов — выработка единых взглядов на мобилизационную подготовку с учетом опыта современных вооружённых конфликтов. В рамках мероприятия состоялась военно-научная конференция под председательством первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова.

На конференции обсудили новые методы подготовки офицеров, пути совершенствования системы управления мобилизацией, а также вопросы комплектования войск мобилизационными ресурсами. Особое внимание уделено боевому слаживанию и организации повседневной деятельности войск.

Практическая часть сборов прошла на учебных точках. Участники отработали действия по приведению в боевую готовность, проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов, а также снятию техники с хранения.

Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов подчеркнул, что в основу программы лег новейший опыт вооружённых конфликтов, что позволило выработать современные подходы к обучению и управлению войсками.