В каспийском формате

В преддверии VІ Каспийского саммита на высшем уровне в Ашхабаде состоялось совещание министров

иностранных дел стран каспийской пятерки.

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в совещании министров иностранных дел прикаспийских государств.

В мероприятии также участвовали главы внешнеполитических ведомств Ирана – Хосейн Амир Абдоллахиян, России – Сергей Лавров, Туркменистана – Рашид Мередов и заместитель главы МИД Азербайджана Халаф Халафов.

По информации МИД РК, министры каспийской пятерки обсудили ряд актуальных вопро­сов, касающихся сотрудничества прибрежных государств на Каспийском море, а также согласовали проект Коммюнике предстоящего VI Каспийского саммита, который пройдет в Ашхабаде с участием президентов Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана 29 июня.

Предыдущий, пятый, Каспийский саммит прошел в 2018 году в Актау, по его итогам была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.