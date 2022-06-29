Свежий выпуск В каспийском формате 29 июня 2022 г. 2:00 Ануар Калмыков В преддверии VІ Каспийского саммита на высшем уровне в Ашхабаде состоялось совещание министров иностранных дел стран каспийской пятерки. Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в совещании министров иностранных дел прикаспийских государств. В мероприятии также участвовали главы внешнеполитических ведомств Ирана – Хосейн Амир Абдоллахиян, России – Сергей Лавров, Туркменистана – Рашид Мередов и заместитель главы МИД Азербайджана Халаф Халафов. По информации МИД РК, министры каспийской пятерки обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся сотрудничества прибрежных государств на Каспийском море, а также согласовали проект Коммюнике предстоящего VI Каспийского саммита, который пройдет в Ашхабаде с участием президентов Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана 29 июня. Предыдущий, пятый, Каспийский саммит прошел в 2018 году в Актау, по его итогам была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.