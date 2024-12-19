В Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам на усыновление детей
120
В частности, предложены такие требования, как определение разницы в возрасте между усыновителями и усыновляющим, ежегодное обновление сведений о судимости усыновителя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»
Кроме того, планируется ввести обязательное прохождение психологической диагностики усыновителей, а также прохождение обучения через аккредитованные организации, аналогично тому, как обучают приемные профессиональные семьи.