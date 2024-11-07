В Казахстане исключили предварительное рассмотрение дел в кассации по уголовным делам

Сенат на пленарном заседании после рассмотрения в двух чтениях одобрил поправки по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, закон, инициированный депутатами Парламента, направлен на дальнейшее совершенствование судебной системы.

Задачами закона являются реформирование судебной системы и совершенствование процессуального законодательства. Закон предусматривает исключение предварительного рассмотрения дел в кассационной инстанции по гражданским и уголовным делам, упрощение правил обращения в кассационную инстанцию, устанавливаются разумные сроки, но не более шести месяцев, пересмотра уголовных и гражданских дел в кассационном суде.

Также исключены ограничения по спорам, связанным с имущественными интересами физических лиц при сумме иска менее 2 000 МРП и юридических лиц при сумме иска менее 30 000 МРП, а также по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести.

В УПК, ГПК и АППК введен порядок пересмотра Верховным Судом вступивших в законную силу судебных актов после их рассмотрения в кассационной инстанции. Также нормами предлагается пересмотр дел в Верховном Суде только в исключительных случаях по представлению судьи Верховного Суда или протесту генерального прокурора.

Кроме того, предлагается внедрить экстерриториальную подсудность по административным делам по выбору истца, в котором ответчиком является административный орган, а судебные акты по административным делам будут вступать в законную силу после апелляционного обжалования.