В Казахстане начали работу больше 8 тысяч избирательных участков

Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на брифинге в ведомстве заявил о начале голосования, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По данным по времени Астаны на 8150 участках началось голосование. Также началось голосование на 12 участках РК в 11 иностранных государствах. На 86 участках согласно принятым решениям территориальных комиссий в рамках Конституционного закона, голосование началось в 06:00.

На 1 883 избирательных участках в пяти регионах – Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях голосование начнется в 08:00 по времени Астаны - в 07:00 местного времени", - отметил Константин Петров.

Всего, по его данным, имеется 10 101 избирательный участок, в том числе, в иностранных государствах 68 участков в 53 странах. На них голосование начнется в 07:00 местного времени.

В списках граждан, имеющих право на участие в выборах 11 950 485 избирателей. При этом вчера в 18:00 завершилась выдача открепительных удостоверений на право голосования. Всего по Республике выдано 22 578 удостоверений, с которыми избиратель может проголосовать на любом участке нашей страны.