В Казахстане начинается новый этап комплексного развития регионов

Инфраструктура
96
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

В рамках Концепции регионального развития на 2025–2030 годы объединяются ключевые госпрограммы «Ауыл – Ел бесігі» и «Ауыл аманаты», что позволит одновременно развивать инфраструктуру и экономику села, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 2019 года в рамках «Ауыл – Ел бесігі» реализовано более 6,6 тыс. проектов на 700 млрд тенге, модернизированы дороги, объекты ЖКХ и социальной сферы в 2,7 тыс. населённых пунктов. В 2025 году планируется 1 тыс. новых проектов в 500 сёлах на сумму 176,4 млрд тенге.

Программа «Ауыл аманаты», запущенная в 2023 году, обеспечивает льготное микрокредитование под 2,5% и уже помогла создать 18,6 тыс. рабочих мест. В 2025 году на её продолжение выделено 50 млрд тенге.

Для привлечения специалистов в села действует программа «С дипломом в село». В 2024 году более 9 тыс. молодых специалистов получили подъёмные пособия, а свыше 3,6 тыс. оформили льготные кредиты на жильё.

Государство также инвестирует в развитие малых и моногородов — в 2024 году реализован 31 инфраструктурный проект на 22,5 млрд тенге, в 2025 году запланировано 40 проектов.

По словам директора Центра развития регионов Нұрболата Құрметұлы, цель новой политики — сделать сёла центрами экономической активности, где развитие инфраструктуры сопровождается ростом предпринимательства и человеческого капитала.

#село #инфраструктура

