В Казахстане значительно подорожали услуги общественного питания

При этом в стране растет количество столовых и ресторанов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последний год в Казахстане заведения общепита значительно подняли цены. Счета за обеды в ресторанах, кафе и в точках по продаже фастфудов бьют рекорды роста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

«Всего за год обед в ресторане подорожал на 10,3%, в столовой – на 9,6%, а в пунктах фаст-фуда цены выросли на целых 12,4%! Такие изменения затронули все заведения – от столовых до элитных ресторанов», – отмечается в официальном Telegram-канале Бюро национальной статистики АСПР РК.

При этом, как отмечается, количество столовых и ресторанов в стране растет. Так, по итогам прошлого года в Казахстане насчитывалось 5 383 столовых, 4 479 кафе и 2 303 ресторана.