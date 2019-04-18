В Казахстане предлагают ввести bidaiCoin для расчетов за зерно

В Казахстане фермерам предлагают продавать государству зерно не за традиционные деньги, а за bidaiCoin. Такое предложение в ходе круглого стола в Мажилисе по вопросом повышения доступности финансирования субъектов АПК высказал председатель правления "Информационно-учетного центра" Жанасыл Оспанов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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По его словам, такое решение было принято после известных проблем с "Банком Астаны" в апреле прошлого года, из-за чего "Информационно-учебный центр" был вынужден приостановить закуп зерна у крестьян и искать альтернативные способы расчета.
"Для исключения рисков при взаимодействии с банками мы разработали механизм оборота единицы учета – bidaiCoin на основании смарт-контрактов. Схема его обращения будет такой: фермер перечисляет на счет центра тенге, а мы без комиссии переводим тенге в bidaiCoin. При этом курс составляет – один bidaiCoin равен одному тенге. Далее bidaiCoin зачисляются на лицевой счет фермера и используются им для приобретения ГСМ, средств защиты растений, удобрения и так далее", – пояснил Жанасыл Оспанов.
Он отметил, что данная схема наиболее оптимальна и безопасна для заинтересованных сторон.