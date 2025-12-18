В Казахстане приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Сенат,Парламент
101
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил в двух чтениях Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поправки запрещают распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

«В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации», — говорится в заключении к закону.

#Сенат #закон #запрет #пропаганда #ЛГБТ

