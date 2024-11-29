В Казахстане приступили к финансированию весенне-полевых и уборочных работ 2025 года

Глава государства на недавнем агрофоруме отметил, что агропромышленный комплекс является одной из основных сил экономического роста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению премьер-министра в Казахстане с 29 ноября начато раннее финансирование проведения весенне-полевых и уборочных работ 2025 года.

На весенне-полевые и уборочные работы 2025 года будет направлено до 700 млрд тенге, из которых порядка 560 млрд тенге будут привлечены из рыночных источников капитала.

С сегодняшнего дня АО «Аграрная кредитная корпорация» открыло финансирование по программе «Кең дала 2» с льготной ставкой вознаграждения на уровне 5% годовых. Сформирован общий пул заявок от 684 сельхозтоваропроизводителей на сумму порядка 82 млрд тенге, из них в работу уже приняты 176 заявок. Еще по 509 обращениям на 59,9 млрд тенге ведется сбор документов.

Наибольшее количество заявок поступило от фермеров Северо-Казахстанской и Костанайской областей.

Важно отметить, что впервые финансирование началось задолго до проведения весенне-полевых и уборочных работ, что позволит аграриям заранее закупить семена, удобрения, подготовить технику и качественно провести все необходимые мероприятия.

Благодаря принятым правительством мерам аграрии оперативно получат финансовую поддержку при максимально удобных для них условиях. Кроме того, увеличено количество финансовых институтов, в которые можно обратиться как для оформления займов, так и для их последующего погашения.

Финансирование будет доступно через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации и Аграрную кредитную корпорацию. Также для решения поднимаемых предпринимателями вопросов нехватки залогового обеспечения 85% от суммы займа по программе «Keң дала 2» гарантируются Фондом развития предпринимательства «Даму». Для получения консультаций и подачи заявок необходимо обращаться в ближайшие региональные филиалы АО «Аграрная кредитная корпорация».

Дополнительная информация доступна на сайте Agrocredit.kz и по номерам Call center: 5353 для абонентов Kcell, Activ, Beeline; 8 701 006 19 91 для Tele2 и Altel.