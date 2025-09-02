2 сентября состоялась встреча вице-министра транспорта Талгата Ластаева с командой аудиторов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Фото: КГА

Во время встречи стороны обсудили предстоящий аудит по программе USAP-CMA (Universal Security Audit Programme – Continuous Monitoring Approach), который проводится в Казахстане с 2 по 14 сентября командой международных экспертов ИКАО в составе четырех специалистов.

В рамках аудита будет проведена комплексная проверка системы авиационной безопасности страны. Оценке подлежат международные аэропорты городов Астаны и Алматы, а также казахстанские авиакомпании. Особое внимание эксперты уделят соответствию национального законодательства международным стандартам и рекомендациям ИКАО.

Вице-министр Талгат Ластаев пожелал аудиторам успешной работы и отметив, что Правительство и Министерство транспорта РК полностью поддерживают стандарты и требования ИКАО, внедряемые в Казахстане.

Действующий показатель аудита ИКАО по авиационной безопасности в Республике Казахстан составляет 83%. Данный показатель планируется улучшить.