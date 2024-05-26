В Казахстане простились с академиком Торегельды Шармановым

Наука, Соболезнования
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Спикер Мажилиса зачитал письмо со словами соболезнования от главы государства в связи с кончиной светила мировой науки, передает Kazpravda.kz

Фото: Ж.Жумабекова

Председатель Мажилиса по поручению президента страны принял участие в официальной церемонии прощания с известным государственным и общественным деятелем, академиком Торегельды Шармановым.

Ерлан Кошанов зачитал письмо со словами соболезнования от главы государства.

«Торегельды Шарманович, посвятивший всю свою жизнь здоровью нации, был уникальной личностью. Он отдал все свои силы развитию отечественной медицины, был у истоков многих полезных и добрых начинаний. Благодаря его деятельности в Казахстане были значительно расширены горизонты науки о питании, было налажено сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и другими международными структурами. Он сформировал новую научную школу и воспитал целую плеяду учеников. Светлый образ Торегельды Шармановича навсегда останется в памяти нашего народа», – говорится в соболезновании президента.

Торегельды Шарманов скончался на 95-м году жизни.

На протяжении 12 лет он возглавлял министерство здравоохранения и создал непревзойденную систему первичной медико-санитарной помощи. С 1974 года являлся бессменным руководителем Казахской академии питания – одной из ведущих научных организаций страны.

Торегельды Шарманов был удостоен множества наград, включая звание Еңбек Ері - высшей степени отличия Республики Казахстан, присвоенной за выдающиеся достижения в социально-гуманитарной сфере и огромный вклад в развитие здравоохранения, а также высшую степень отличия Всемирной Организации Здравоохранения – премию Леона Бернара, что подчеркивает его исключительные заслуги на международной арене.

#Касым-Жомарт Токаев #соболезнования #кончина #Торегельды Шарманов

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