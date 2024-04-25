В Казахстане с официальным визитом находится министр обороны Китая

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Айман Аманжолова
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В Астане военная делегация под руководством министра обороны Китайской Народной Республики адмирала Дун Цзюня посетила министерство обороны Казахстана

фото: пресс служба МО РК

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил коллегу с назначением на должность министра обороны КНР.

«Символично, что ваш первый визит в этой должности состоялся в Казахстан. Это знак огромного доверия и дружественных отношений между нашими народами. Уверен, что это событие не только укрепит сотрудничество между оборонными ведомствами, но и между нашими странами», – подчеркнул он.

Министр обороны Казахстана заметил, что у ведомств есть возможности для проведения совместных учений, имеется также потенциал в плане обучения кадров, расширения связей в области культуры и спорта.

В ходе встречи руководители оборонных ведомств Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков и Китая адмирал Дун Цзюнь обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их развития.

Выразив признательность собеседнику, адмирал Дун Цзюнь поддержал намерение в углублении и развитии сотрудничества между ведомствами. 

«В качестве министров обороны на наших плечах лежит большая миссия в укреплении двусторонних отношений. Мой визит проходит накануне Совещания министров обороны государств – членов ШОС. Усиливать взаимодействие в рамках ШОС – одна из приоритетных задач», – сказал адмирал Дун Цзюнь.

Он также отметил большую работу Казахстана в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества.

По итогам встречи был подписан План двухстороннего военного сотрудничества между Казахстаном и Китаем на 2024 год.

Глава оборонного ведомства Китая адмирал Дун Цзюнь сделал запись в Книге почетных гостей министерства обороны РК.

#казахстан #сотрудничество #Китай #МОРК

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