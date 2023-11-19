В Казахстане самые дорогие яблоки среди стран СНГ

Экономика
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Цены внутри страны выросли сразу на 17% за год, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

На 13 ноября 2023 года по дешевизне яблок Казахстан оказался на 19-м месте из 98 в мире. Стоимость килограмма яблок в республике составила 1,22 долл. США — это самая высокая цена среди всех стран СНГ, участвующих в рейтинге, сообщает Energyprom.kz.

Открывает рейтинг Украина, где килограмм яблок в ноябре текущего года стоит 0,69 долл. США. Далее идут Северная Македония и Польша. Самые дорогие яблоки в мире — в Южной Корее, Пуэрто-Рико и США.

Среди стран СНГ, помимо Украины, в рейтинг входят Беларусь (0,95 долл. США), Азербайджан (1,14 долл. США), Армения (1,15 долл. США), Россия (1,15 долл. США) и Узбекистан (1,2 долл. США).

В октябре текущего года яблоки в РК подешевели на 2,1% за месяц и в то же время подорожали на 16,5% за год.

В региональном разрезе в месячной динамике рост цен был зафиксирован в 7 из 20 регионов страны, наибольший — в Шымкенте: на 8,6%. Ещё в 5 регионах цены остались на уровне прошлого месяца.

В годовой динамике удорожание яблок наблюдалось в 16 регионах. Наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Шымкенте (плюс 48,6%), а также в Жетысуской (плюс 43,4%) и Жамбылской (плюс 37,7%) областях.

В октябре текущего года цены на яблоки в магазинах и на рынках крупных городов страны в среднем составляли 601 тг за кг. Дороже всего яблоки стоили в Усть-Каменогорске (761 тг), Актау (739 тг) и Астане (718 тг), дешевле всего — в Туркестане (471 тг), Шымкенте (473 тг) и Уральске (507 тг).

В 2022 году валовой сбор яблок составил 267,9 тыс. тонн — на 2% больше, чем годом ранее.

Больше всего яблок собрали в Туркестанской области: 96,3 тыс. тонн, минус 12,8% за год. В тройку лидирующих регионов также вошли Алматинская (94,9 тыс. тонн) и Жетысуская (31,6 тыс. тонн) области.

#цены #СНГ #яблоки

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