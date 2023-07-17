Рекомендуемые объемы запасов лука и моркови сформированы в Казахстане

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Стабилизацию цен на основные продукты питания и меры поддержки отечественных производителей сахара обсудили в Правительстве. За прошедшую неделю индекс роста цен на социально значимые продукты питания в среднем по стране остался на нуле, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Принимая во внимание обращения отечественных производителей сахара, председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков отметил, что сейчас насыщение рынка происходит за счет дешевого импортного продукта, тогда как сахар отечественных производителей находится на складах заводов из-за низкого спроса. Для поддержки казахстанских производителей неоднократно рассматривался вопрос введения на сахар минимальной оптовой цены. Однако это решение было отложено до завершения летнего сезона. 

«Ранее в рамках реализации новых подходов к стабилизации цен региональные СПК направили по оборотным схемам сахарным заводам 14,3 млрд тенге на закуп сырца. Для поддержки отечественных сахарных заводов предлагаем перезапустить финансирование по оборотной схеме, направив дополнительно еще порядка 9 млрд тенге оборотных средств. Кроме того, заключенные ранее договоры считаем целесообразным пролонгировать на 1,5 года», – озвучил предложения Абилдабеков.

О ходе работы регионов по форвардному финансированию в рамках типовых правил реализации механизмов стабилизации цен сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. Согласно правилам, регионы еще в феврале должны были начать форвардное финансирование закупа овощей осеннего урожая. В некоторых регионах эта работа все еще не завершена.

«Регионам крайне важно соблюдать требования по выделению 70% финансирования именно сельхозтоваропроизводителям и перерабатывающим предприятиям. Нами будет усилен контроль по соблюдению условий контрактации в рамках типовых правил. По регионам, где не соблюдаются требования, будут внесены соответствующие предложения», – заявил вице-министр сельского хозяйства.

Как сообщил Ербол Тасжуреков, по луку и моркови рекомендуемые объемы запасов в стране сформированы. По картофелю и капусте работа все еще продолжается. В 5 регионах объемы контрактации картофеля ниже рекомендуемых объемов. Это Атырауская область (55%), области Абай (65%), Ұлытау (74%), Алматинская (79%) и Акмолинская (92%). 

Слабую работу акиматов и СПК по контрактации капусты отметил вице-министр сельского хозяйства. Так, в 10 регионах объемы контрактов ниже рекомендуемых объемов потребности. Из них в трех запасы сформированы менее чем на 50%. Это области Ұлытау (30%), Алматинская (45%), г. Астана (49%). Мониторинг обеспеченности показал, что по муке в 8 регионах практически отсутствуют контракты либо не превышают 50% от рекомендуемых  Министерством сельского хозяйства объемов. Отсутствуют контракты по подсолнечному маслу и рису в Актюбинской области.

«Всем регионам необходимо исправить ситуацию. Лето – единственное время, когда мы должны сделать задел на предстоящий год, чтобы стабилизировать цены. За неделю индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил ноль процентов, хотя при своевременной работе должна была быть дефляция. По итогам рисовой ярмарки в Кызылорде меморандумы на закуп риса заключили акиматы только восьми регионов. Ими законтрактовано 1,4 тыс. тонн риса, тогда как по стране необходимо порядка 21 тыс. тонн. Всем регионам своевременно обеспечить выполнение обозначенных на совещании задач», – подытожил вице-премьер Серик Жумангарин.

#продукты #Правительство #Жумангарин #цена

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