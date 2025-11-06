В Казахстане создадут цифровую платформу по защите прав интеллектуальной собственности

Сенат
100
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил принятые Мажилисом поправки по вопросам интеллектуальной собственности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, закон направлен на введение дополнительных правовых инструментов по обеспечению охраны и защиты права интеллектуальной собственности, созданию благоприятных условий для развития интеллектуальной собственности, привлечения инвестиций и развития креативной экономики.

Законом предусмотрено внесение изменений и дополнений в Гражданский (Особенная часть) и Предпринимательский кодексы, Кодекс «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», законы Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах», «Об охране селекционных достижений», «Патентный закон Республики Казахстан», «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров», «О правовой охране топологий интегральных микросхем», «Об органах юстиции».

В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан внесено дополнение, устанавливающее государственный контроль за использованием объектов авторского права и смежных прав. Проверки будут осуществляться органами юстиции по заявлениям авторов и правообладателей объектов авторского права и смежных прав.

Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» дополнен нормой, предусматривающий включение географических указаний в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, по заявлениям правообладателя или иного лица, представляющего интересы правообладателя.

В целях обеспечения прав авторов и правообладателей закон предусматривает ряд поправок, направленных на цифровизацию сферы коллективного управления, путем создания единой цифровой платформы, что должно обеспечить прозрачность деятельности организаций по коллективному управлению правами (ОКУП), а также справедливого распределения и выплаты собранного вознаграждения.

«Создание цифровой платформы позволит подключить телевидение, радио и других пользователей к системе автоматического распознавания и учета исполняемых произведений, что решит вопрос формирования актуальных реестров авторов, исполнителей и производителей фонограмм, необходимых как для самих авторов, так и для предпринимателей. Кроме того, платформа поможет отражать информацию о пользователях, которые правомерно используют объекты авторского права и смежных прав. Она также поможет расширить количество пользователей, что увеличит выплату вознаграждения авторам и правообладателям», - говорится в заключении.

#Сенат #закон #защита прав #интеллектуальная собственность

Популярное

Все
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Во главе угла – безопасность детей
Когда отечественная наука даст конкретный результат?
Имеется потенциал в развитии транспортных коридоров
Совместный ответ на вызовы
Аудит как стратегическая инвестиция
Новобранцы пополнили войска
Системный диалог выходит на новый уровень
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
Ориентиры Справедливого Казахстана
Ключевые принципы и ценности
Тенденция к увеличению темпов развития
Запущен крупный аграрный кластер
Девять месяцев стабильного роста
Эксклюзивное тесто успеха
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Технический колледж: практика и трудоустройство
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Вкус апорта в осеннем парке
Стерильно, автономно, бесперебойно
Не инвесторы, а строители финпирамид
Зоозащитники предлагают
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Спикер Сената встретился с главой Офиса программ ОБСЕ
Перспективы развития АПК области Абай
Маулен Ашимбаев обсудил с экспертами реформы, инициированны…
Сенатор - Банку развития Казахстана: Зачем финансировать ст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]