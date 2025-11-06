Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, закон направлен на введение дополнительных правовых инструментов по обеспечению охраны и защиты права интеллектуальной собственности, созданию благоприятных условий для развития интеллектуальной собственности, привлечения инвестиций и развития креативной экономики.

Законом предусмотрено внесение изменений и дополнений в Гражданский (Особенная часть) и Предпринимательский кодексы, Кодекс «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», законы Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах», «Об охране селекционных достижений», «Патентный закон Республики Казахстан», «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров», «О правовой охране топологий интегральных микросхем», «Об органах юстиции».

В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан внесено дополнение, устанавливающее государственный контроль за использованием объектов авторского права и смежных прав. Проверки будут осуществляться органами юстиции по заявлениям авторов и правообладателей объектов авторского права и смежных прав.

Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» дополнен нормой, предусматривающий включение географических указаний в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, по заявлениям правообладателя или иного лица, представляющего интересы правообладателя.

В целях обеспечения прав авторов и правообладателей закон предусматривает ряд поправок, направленных на цифровизацию сферы коллективного управления, путем создания единой цифровой платформы, что должно обеспечить прозрачность деятельности организаций по коллективному управлению правами (ОКУП), а также справедливого распределения и выплаты собранного вознаграждения.