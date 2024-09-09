В Казахстане создали госкомпанию по ликвидации разливов нефти
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Правительство Казахстана приняло постановление от 29 августа 2024 года «О создании акционерного общества «Теңіз жасағы», которое будет осуществлять оперативные действия по ликвидации разливов нефти, передает Kazpravda.kz
«Создать акционерное общество «Теңіз жасағы» (далее - общество) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. Определить основным предметом деятельности общества осуществление оперативных действий по ликвидации разливов нефти», – говорится в документе.
Уставной капитал общества будет формироваться за счет республиканского имущества.