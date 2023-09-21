В Казахстане узаконен институт петиций – всё о процедурах и порогах их подачи

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Законом предлагается установить порядок государственного регулирования сферы общественного контроля, определить требования к общественному контролю, регламентировать права и обязанности объектов и субъектов общественного контроля.

Целью закона является обеспечение участия граждан Республики Казахстан в управлении делами государства посредством общественного контроля.

Как отмечается в заключении к документу, задачами закона являются вовлечение казахстанцев в процесс общественного контроля; обеспечение качественной реализации проектов, выполняемых в рамках общенациональных приоритетов; обеспечение учета общественного мнения при принятии решений объектами общественного контроля; обеспечение прозрачности и открытости деятельности объектов общественного контроля; обеспечение взаимодействия субъектов и объектов общественного контроля; повышение эффективности деятельности объектов общественного контроля; повышение уровня доверия граждан Республики Казахстан к деятельности объектов общественного контроля; формирование в обществе нетерпимости к противоправному поведению.

В соответствии с законом субъектами общественного контроля являются граждане Казахстана, некоммерческие организации, зарегистрированные на территории республики, за исключением религиозных объединений, иные субъекты, которым предоставлено право или полномочия на осуществление общественного контроля в соответствии с законами РК.

Объектами общественного контроля выступают органы, учреждения исполнительной государственной власти и местного государственного управления, учреждения, государственные учреждения, не являющиеся государственными органами, субъекты квазигосударственного сектора, автономные организации образования, организации, являющиеся исполнителями функций центральных и (или) местных исполнительных органов, деятельность которых связана с общественными интересами, а также иные объекты общественного контроля, предусмотренные законами Республики Казахстан.

Законом субъекты общественного контроля обязуются информировать объект общественного контроля об осуществлении общественного контроля, направлять объектам общественного контроля итоговый документ, включающий предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям, выявленным в ходе осуществления общественного контроля, соблюдать общепринятые морально-этические нормы поведения при осуществлении общественного контроля.

В свою очередь, объекты общественного контроля должны обеспечивать доступ субъектов общественного контроля на территории и помещениям объектов общественного контроля на основе и в порядке, установленных законодательством, обеспечивать доступ к информации о своей деятельности, за исключением информации ограниченного доступа, и рассматривать запросы субъектов общественного контроля в соответствии с требованиями законодательства, обеспечивать безопасность субъектов общественного контроля в соответствии с установленными нормативами для данного объекта общественного контроля, рассматривать и принимать решения по итоговому документу, а также направлять мотивированные ответы, размещать итоговый документ, а также мотивированные ответы на своих интернет-ресурсах.

Как пояснил сенатор Руслан Рустемов, для обязательного рассмотрения петиции определяются пороговые значения голосов, которые ее поддерживают.

Так, в районах при населении 50 тыс. человек должно быть 2,5 тыс. голосов, для остальных населенных пунктов - не менее 5% населения от численности населения.

На районном уровне по вопросам, относящимся к компетенции маслихатов при численности населения более 50 тысяч должно быть 5 тысяч голосов, для остальных - не менее 10% населения.

На областном уровне по вопросам компетенции акиматов - 1% населения соответствующей административно-территориальной единицы.

На областном уровне по вопросам, отнесенным к компетенции маслихатов - не менее 2% населения соответствующей административно-территориальной единицы.

На республиканском уровне по вопросам, относящимся к компетенции правительства - не менее 50 тыс. голосов.

«Принятие закона позволит регулировать общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля, и расширит участие гражданам в управлении делами государства», - говорится в заключении к закону.