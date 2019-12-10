В Казахстане в 8 пробах молока ЛПХ из 10 обнаружили антибиотики. Чем это опасно
Айдана Демесинова
При проведении исследований в Казахстане в восьми пробах молока личного подсобного хозяйства (ЛПХ) из десяти были выявлены следы антибиотика. Чем это опасно для казахстанцев, рассказали эксперты, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы проводили исследования в рамках Дорожной карты. Показатели разные. К примеру, по соматике у нас достаточно благополучная ситуация. Как показал выборочный анализ, не соответствуют по этому показателю всего 6,7%. По микробиологии бывает до 50%, бывает 30%, это зависит от того, какое хозяйство. Самая сложная ситуация у нас с антибиотиками. Из 10 проб 8 показали наличие следов антибиотика. Порядка 70-80% молока не соответствуют по этим показателям. Эти исследования проводили в основном на рынках. То есть там, где продается молоко от населения. Именно в этом секторе нужно работать", - заявил исполнительный директор Молочного союза Казахстана Владимир Кожевников.
По его мнению, если бы такие исследования проводили на крупных молочно-товарных фермах, этот показатель был бы намного ниже. По словам спикера, Молочный союз Казахстана предложил запретить бесконтрольную реализацию ветеринарных препаратов, особенно на селе.
"Потому что сегодня любой, кто хочет, может без рецепта купить, проколоть корову, а завтра это скажется на здоровье населения", - пояснил Кожевников.
О вреде антибиотиков в составе молока рассказала и руководитель проекта Молочного союза Казахстана Сауле Жанкина.
"Дело в том, что FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), которая является разработчиком кодекса Алиментариус, и говорит о том, что самая страшная проблема человечества на сегодня - это антибиотики. Ежегодно порядка миллиона человек умирает от резистентности. То есть, если в молоко попали антибиотики, то они не выводятся ни кипячением, никаким технологическим процессом. Они накапливаются в организме человека, и потом, когда люди заболевают, то даже самые сильные антибиотики уже не могут воздействовать на организм человека, потому что у него за это время выработалась невосприимчивость к антибиотикам, и это самая большая проблема", - говорит Жанкина.
Как она отметила, занимаясь лечением скота самостоятельно, фермеры могут испортить молочную продукцию.
"Неорганизованный фермер считает, что он сам себе врач, и ведет неконтролируемое применение препаратов для лечения скота без наличия знаний. Даже не соматика и не микробиология страшное, а антибиотики! Многие дети страдают от аллергии, вы обратили внимание на то, что многие люди всю зиму болеют гриппом, и врачи не знают, чем их лечить. Это все последствия использования антибиотиков. Они через мясо, молоко попадают в организм человека", - заключила руководитель проекта.