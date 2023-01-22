В Казахстане продлили запрет на вывоз бензина и дизтоплива из страны

Совместным приказом от Минфин, Минэнерго, МВД и КНБ в Казахстане продлевается запрет на вывоз из страны бензина и дизтоплива еще на 6 месяцев. Данный документ опубликован на официальном портале эталонного контрольного банка НПА РК, передает Кazpravda.kz .

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Согласно приказу, с территории РК запрещено вывозить автомобильным транспортом бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0).

Исключение составляют продукты в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей).

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования, то есть 30 января.

Напомним, в ноябре 2021 года в Казахстане был введен запрет сроком на 6 месяцев на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

Вопрос о продлении срока запрета обсуждался с прошлого года.